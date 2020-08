Kirchhorst

Schon die Ackergalerie, die Plüschtiersafari und die Tüftlertour waren auf große Resonanz gestoßen. Nun haben sich die Kirchhorster erneut ein coronageeignetes Unterhaltungsprogramm für Familien einfallen lassen. Diesmal ist die Kirchengemeinde St. Nikolai am Zug, sie hat einen Familienparcours aufgebaut.

Gleich am Dienstagnachmittag versuchte sich Familie Kath gemeinsam an den insgesamt zehn Stationen. Die Töchter Lena und Emma sowie ihre Eltern Sandra und Thorsten Kath liefen beim Dreibeinlauf um die Wette – und das weibliche Duo gewann. An einer anderen Station spielten sie Memory, an einer weiteren galt es, einen kleinen Vers zu reimen.

Anzeige

Lesen Sie mehr: Kirchhorst geht auf Plüschtiersafari

Weitere HAZ+ Artikel

Georg Stieper, Elena und Annika Steuer haben jede Menge Spaß beim Familienparcours. Quelle: Katerina Jarolim-Vormeier

Familien vergnügen sich auf Parcours der St.-Nikolai-Gemeinde

Mehr als eine Stunde lang amüsierten sich die Kaths bei strahlendem Sonnenschein auf dem Gemeindeareal. Am Ende waren sich alle einig: „Das ist ein tolles Ferienangebot, bei dem Kinder und Eltern gemeinsam was unternehmen können“, sagte Sandra Kath lobend – und es habe „super viel Spaß“ gemacht.

Auch Annika Steuer und Georg Stieber gingen mit Tochter Elena von Station zu Station. Besonders gut gefiel der Siebenjährigen das Pantomimespiel, bei dem sie ihren Eltern wortlos einige Tiere und Berufe darstellte. „Und meine Eltern haben alles erraten“, sagte die Siebenjährige stolz.

Thorsten Kath und Tochter Emma messen sich gegen Tochter Lena und Ehefrau Sandra im Dreibeinlauf. Quelle: Katerina Jarolim-Vormeier

Noch bis einschließlich Donnerstag. 6. August, können Familien auf dem Gelände der St.-Nikolai-Kirche das Angebot der Gemeinde nutzen. „Wir möchten Kindern und Eltern während der Ferien – und auch wegen der Corona-Krise – eine Aktion anbieten“, sagte Diakonin Judith Schoppe. Zusammen mit den Konfirmanden hatte sie sich die Spielstationen ausgedacht. „Wie haben unsere Spielideen gesammelt und wegen Corona die Stationen auch weit genug voneinander aufgebaut“, berichtet die 15-jährige Georgina, die zu den Helfern der Aktion gehört.

Lena balanciert auf einem Band, Vater Thorsten Kath stützt seine Tochter. Quelle: Katerina Jarolim-Vormeier

Für alle interessierten Familien öffnet der Parcours auf dem Kirchengrundstück an der Steller Straße 15 in Kirchhorst auch noch am Mittwoch und Donnerstag, 5. und 6. August, jeweils von 14 bis 18 Uhr.

Von Katerina Jarolim-Vormeier