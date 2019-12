Isernhagen H.B

„Dürfen wir endlich auf das Klettergerüst?“: Die Kinder der Friedrich-Dierks-Schule in H.B. konnten es am Freitagmorgen kaum erwarten. Gerade hatten Schulleiterin Elke Kaschub und Ina Krause von der Gemeinde Isernhagen das Flatterband durchgeschnitten, da eroberten die Grundschüler schon das Spinnennetz des Spielgeräts mit dem klangvollen Namen Quadrifol. Es ersetzt einen alten, baufälligen Rutschenturm aus Holz. „Wir freuen uns sehr“, sagte die Schulleiterin.

Insgesamt hat die Gemeinde im Jahr 2019 rund 100.000 Euro in Spielgeräte investiert. 25.000 Euro hat allein die Stahlrohrkonstruktion in H.B. gekostet. Wer im Spinnennetz hochklettert, gelangt über eine Brücke auf die Rutsche. „Das neue Gerät bietet viel mehr Möglichkeiten als das alte“, sagte Spielplatzfachfrau Krause. Ein Kletternetz war der ausdrückliche Wunsch der Schule gewesen. „Wir wissen, was die Kinder reizt“, sagte Kaschub.

Ersatz eines Gerätes braucht seine Zeit

Dass es von der ersten Planung bis zur Freigabe etwa 18 Monate dauerte, hatte verschiedene Ursachen: Das Geld musste über den Haushalt der Gemeinde bewilligt werden, dann musste der Auftrag ausgeschrieben werden. Zudem haben Hersteller laut Krause mittlerweile Lieferfristen von drei Monaten. „Die Geräte werden erst hergestellt, wenn sie in Auftrag gegeben sind.“

Schulleiterin Elke Kaschub (links) und Ina Krause von der Gemeinde Isernhagen schneiden das Flatterband um das Klettergerüst durch. Quelle: Sandra Köhler

Lesen Sie auch

Von Sandra Köhler