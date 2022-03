Isernhagen

„Wir wollen uns als attraktiver, moderner Arbeitgeber präsentieren“, betont Isernhagens Bürgermeister Tim Mithöfer (CDU). Dazu gehöre auch ein ansprechender Außenauftritt – und an dem habe es bisher gemangelt. Bisher befand sich auf den Briefen der Gemeinde stets die schwarze Silhouette des Rathauses. „Ich glaube, die gab es, so lange es das Rathaus gibt“, sagt Mithöfer. Weder die Silhouette noch das traditionelle Gemeindewappen seien dienlich, um Isernhagen ein modernes Gesicht zu geben – und für einen Auftritt in Social-Media-Kanälen bei Facebook oder Instagram ohnehin nicht geeignet.

Neues Logo ist ab Montag in der Öffentlichkeit zu sehen

Aus diesem Grund hat die Gemeinde nun eine Werbeagentur beauftragt, ein modernes Logo für Isernhagen zu entwickeln. Die Idee: Jeder der sieben Ortsteile solle darin vertreten sein und dennoch klar werden, dass sie nur gemeinsam die Gemeinde Isernhagen bilden können. Das Ergebnis hat die Gemeindeverwaltung am Wochenende bei der Ratsklausur hinter verschlossenen Türen der Politik vorgestellt – ab diesem Montag, 14. März, wird es flächendeckend in der Öffentlichkeit zu sehen sein. Ob am Rathaus, an den Nebengebäuden, auf dem Briefpapier, der Internetseite oder aber den Visitenkarten der Gemeindemitarbeiter: Überall wird das Logo seinen Platz finden, kündigt Mithöfer an.

So sieht das neue Logo der Gemeinde Isernhagen aus. Quelle: Agentur Schwind

Sieben Ortsteile – eine Gemeinde

„Ein gutes Logo sollte eine Geschichte erzählen“, betont Felix Warstat von der Agentur Schwind, die das Isernhagen-Logo entwickelt hat. Die sieben Ortschaften finden sich darin in kleinen Kreisen wieder – in unterschiedlichen Größen, je nach Einwohnerzahl. Gemeinsam bilden die kleinen Kreise einen großen Kreis, in dem sich Isernhagen gründet. „Jede Ortschaft hat ihre eigene Historie“, sagt Warstat dazu. „Und dennoch bilden sie eine Gemeinschaft.“ Die Kreise haben derweil die Farben Gelb, Grün und Blau – symbolisch für die Felder und die Sonne, die Natur und den Wald sowie die Badeseen in Isernhagen. Zudem findet sich ein sogenannter Claim unter dem Wort Isernhagen. „Echt. Lebenswert“ ist dort zu lesen. „Die Gemeinde ist lebenswert“, betont Warstat. Gleichzeitig würden die Isernhagenerinnen und Isernhagener authentisch, bodenständig und sympathisch sein – eben „echt“.

Für den Auftritt bei Facebook und Instagram gibt es das Logo auch noch im runden Format. „Wir wollen schnellstmöglich damit starten“, verspricht Mithöfer, der bereits im Wahlkampf angekündigt hatte, die Gemeinde in den sozialen Medien aktiv werden zu lassen. „Ob Corona oder jetzt der Ukraine-Krieg: So ein schnelles Medium kann helfen, die Menschen zu informieren“, sagt der Bürgermeister.

Das Wappen bleibt auf Urkunden zu sehen

Und was ist mit dem traditionellen Wappen der Gemeinde? „In meinem Herzen bin ich ja doch konservativ und traditionell“, sagt Mithöfer und lacht. So werde das Wappen natürlich nicht ausgedient haben – auf Urkunden beispielsweise werde man das Wappen weiterhin benutzen.