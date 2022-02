Neuwarmbüchen

Im Jahr 2015 kam Amani Kheiri Khudeda zusammen mit ihrer Familie nach Isernhagen. Mit ihren Eltern und acht Geschwistern war die Jesidin zuvor aus dem Irak geflohen. Terroristen des sogenannten „Islamischen Staats“ (IS) hatten immer mehr Gebiete des Landes eingenommen und verfolgten Angehörige der jesidischen Religion unerbittlich. Wegen der drohenden Gefahr durch die IS-Kämpfer musste die junge Frau ihr Studium an der Uni in der nordirakischen Stadt Mossul abbrechen – kurz, bevor sie ihren Abschluss als Biologielehrerin machen konnte. Jetzt steht Amani Kheiri Khudeda wieder vor einem Studienabschluss: In wenigen Monaten wird sie ihr Studium der Sozial- und Organisationspädagogik mit dem Bachelor beenden.

Helfernetzwerk kümmerte sich um die zehnköpfige Familie in Neuwarmbüchen

Sie ist ein Beispiel für gelungene Integration. In Neuwarmbüchen angekommen kümmerten sich Mitglieder des Helfernetzwerks um die zehnköpfige Familie aus dem Irak. Cordula Molthan und Bernward Hartje standen mit Rat und Tat zur Seite. Inge und Klaus Busch halfen beim Erlernen der deutschen Sprache. In der Praxis der Allgemeinmedizinerin Barbara Schindewolf-Lensch absolvierte Amani Kheiri Khudeda ein Praktikum. In weniger als drei Jahren nach ihrer Ankunft in Deutschland bestand die junge Irakerin ihr Fachabitur.

WG-Mitbewohner waren im Lockdown die einzigen Kontakte

Als wir im Januar 2020 über sie berichteten, hatte Kheiri Khudeda gerade das Studium an der Universität Hildesheim aufgenommen. Zunächst wohnte sie mit einer Freundin zusammen in Hannover. Doch bald zog sie in eine WG an ihren Studienort – und dann begann die Corona-Pandemie. „Es war wirklich sehr gut, in einer WG zu wohnen. So hatte ich auch in Lockdown-Zeiten immer Menschen um mich herum“, sagt die 28-Jährige. Die Mitbewohner waren oft die einzigen Menschen, die sie über Wochen gesehen hat. Das Studium lief wegen der Pandemie fast ausschließlich am Laptop ab. „Und Freundschaften hatte ich nur im ersten Semester geknüpft, als das Studium noch in Präsenz stattfand.“

Amani Kheiri Khudeda (26) ist erst seit ein paar Jahren in Deutschland und hat bereits mit einem Studium begonnen. Quelle: Gabriele Gerner

Ab und zu mal zusammen mit einer Freundin kochen und essen, gemütlich quatschen und spazieren gehen – so sah Kheiri Khudedas spärliche Freizeit in den vergangenen zwei Jahren aus. Kulturelle Veranstaltungen oder Feste fielen wegen der Pandemie aus. „Ganz selten treibe ich mal Sport oder lese ein Buch – dann aber in Arabisch“, sagt sie fast schon entschuldigend.

Ein Stipendium würdigt ihre besonderen Leistungen

Hauptsächlich dreht sich ihr Leben um Lernstoff, Projektarbeiten und Prüfungen. Mit viel Disziplin hat Kheiri Khudeda ihr Studium binnen kürzester Zeit absolviert. Daneben war sie noch ehrenamtlich im „International Office“ der Universität tätig. Ihre Noten sind ebenfalls im Spitzenbereich. Dies wurde kürzlich mit einem Stipendium des Deutschen Akademischen Austauschdienstes (DAAD) belohnt.

Das Schönste am Studium war für die 28-Jährige das Praktikum in der Kinder- und Jugendhilfe. „Dabei habe ich gemerkt, wie gut mir die Praxis tut.“ Praktische Fähigkeiten vertiefen und im Studium Erlerntes anwenden – darauf freut sie sich bereits jetzt. Zunächst steht noch die Bachelor-Arbeit an sowie das Kolloquium, die mündliche Abschlussprüfung. Dann muss die angehende Sozialpädagogin noch ihr Anerkennungsjahr ableisten. „Dafür schreibe ich momentan Bewerbungen.“ Ideal fände sie eine Anstellung in der Kinder- und Jugendarbeit.

„Neuwarmbüchen ist wie mein kleines Dorf in der Heimat“

An den Wochenenden jobbt die Studentin meistens in einem Altenheim. Deshalb fährt sie nur selten nach Isernhagen. Lediglich die Geburtstage in der Familie und die Feiertage sind Termine, auf die sie nicht verzichtet. Dabei freut sie sich nicht nur, ihre Geschwister und ihre Eltern wiederzusehen. Auch Neuwarmbüchen berührt ihr Herz immer wieder aufs Neue. „Neuwarmbüchen ist wie mein kleines Dorf in der Heimat.“

Auch ihre Familie fühlt sich inzwischen sehr wohl in Isernhagen. Ihr kleiner Bruder besucht die sechste Klasse der IGS, ihr ältester Bruder arbeitet als Busfahrer. „Und für meine Mutter freue ich mich sehr, dass sie so viele Kontakte in Isernhagen hat“, sagt Amani Kheiri Khudeda. „Sie arbeitet einmal pro Woche ehrenamtlich bei Caspo.“

