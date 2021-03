Neuwarmbüchen

Nur großzügig klotzen muss man, dann kann Kitsch fast künstlerisch anmuten und als Installation durchgehen. Mit Heike Fischer, leidenschaftliche Sammlerin von Deko-Eiern, teilen diese Erfahrung zurzeit Neuwarmbüchener, die von der Farster Straße links der 15-er Hausnummern in Richtung An der Worth abbiegen. Rechts neben der kleinen Wohnstraße erhebt sich eine mächtige immergrüne Thujahecke, die von unten bis hoch oben gleichmäßig bestückt ist mit leuchtend bunten ovalen Objekten, die sich beim Näherkommen als Ostereier herausstellen.

Sammlung soll auf 500 Eier wachsen

Es gibt sie mit Plüschhaut oder mit Glitzer, mit Federchen, durchsichtig, golden und handgemacht, aber das Raumgreifende dieser Eier-Expo am Lebensbaum macht erst deren schiere Masse aus schlichtem einfarbigem Plastik möglich. Rund 430 Eier sind es insgesamt, nachdem Fischer ihre Sammlung im gemeinnützigen Caspo-Laden in Altwarmbüchen kürzlich wieder mal aufgestockt hat. 500 sollen es bis nächstes Jahr werden, lautet das Ziel der gelernten Masseurin.

Dieses Häschen in der Eierschale gehört zu den Lieblingsobjekten der Kinder. Quelle: Martin Lauber

Dabei hatte alles vor ein paar Jahren klein mit der Osterdeko am Apfelbaum im Garten angefangen. Von dort aus eroberte die wachsende Kollektion zunächst die Innenseite der Hecke. „Viel schöner wäre es doch, wenn sich auch andere daran erfreuen könnten“, fand Fischer irgendwann und schleppte die Trittleiter raus auf die Straße. Ein Schelm, wer bei dem sichtbaren Ergebnis an die berühmte Petersburger Hängung in der Eremitage denkt, wo die Gemälde ebenfalls eng über-, unter- und nebeneinander platziert sind.

„Wer will, darf gerne etwas dazu hängen“

Die leuchtend bunten Eier locken nicht nur kleine Kinder, sondern auch Marienkäfer an. Quelle: Martin Lauber

Auf Lob ist Fischer nicht aus. Aber gerne spielt sie, wenn sie sich im Garten aufhält, Mäuschen, um die Kommentare von der anderen Seite der Hecke zu erlauschen. Regelmäßig gingen die kleinen Kinder aus der Nachbarschaft auf die Suche nach ihrem persönlichen Lieblingsei, erzählt sie. Oder sie zählen die Marienkäfer, die sich von den leuchtenden Farben der Eier anlocken lassen. Topfavorit ist, wenig überraschend, ein Mümmelmann im Look der Hasenschule, der aus einer offenen Eierschale keck den Blickkontakt zum Betrachter sucht. „Wer will, darf gerne etwas dazu hängen“, dazu lädt Heike Fischer ausdrücklich ein. Noch ist, freilich nur ganz am Rand, Platz an der Hecke.

Der kleinen Lotti von nebenan hat die Oster-Enthusiastin in den vergangenen Tagen mehrmals ein Deko-Ei vor die Haustür gelegt, dazu einen Zettel mit der Frage: „Hilfst Du mir beim Schmücken?“ Auf das Klingeln an ihrer Haustür hat die Neuwarmbüchenerin danach nie lange warten müssen.

Von Martin Lauber