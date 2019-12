Neuwarmbüchen

Was lange währt, wird endlich gut – für den neuen offenen Bücherschrank vor der Grundschule in Neuwarmbüchen trifft dieses Sprichwort auf jeden Fall zu. Vor zwei Jahren begannen die Vorbereitungen, nun wurde der große braune Schrank mit den sechs Türen endlich eröffnet – und das natürlich von Kindern. Schließlich sollen vor allem die jungen Neuwarmbüchener von dem neuen Angebot profitieren.

„Eine Woche voller Samstage“ ist besonders begehrt

Mit drei schnellen Schnitten durchtrennten Amy, Johann und Lena das rote Band und übergaben den offenen Bücherschrank damit seiner Bestimmung – Bücher für lesebegeisterte Kinder bereit zu halten. Und die drei konnten gemeinsam mit ihren Klassenkameraden auch gleich in dem Angebot stöbern. Dabei weckte vor allem ein Buch von Paul Maar das Interesse der Kinder: Der Klassiker „Eine Woche voller Samstage“ war besonders begehrt. „Darf ich das mitnehmen, auch wenn ich jetzt kein Buch hineinstelle?“, wollte ein Mädchen wissen und hielt das Buch fest in ihren Händen. Achselzucken bei den anwesenden Lehrern, das Buch landete vorerst wieder im Schrank.

„Natürlich darf man sich ein Buch herausnehmen, ohne gleich eines wieder hineinzustellen“, klärte Christian Scheunemann, Vorsitzender des Fördervereins der Grundschule Neuwarmbüchen, später auf. „Es reicht, wenn man später wieder etwas hineinlegt.“ Der Verein hatte das Projekt angeschoben. Den Grundstock für den 3000 Euro teuren Schrank legte übrigens die Neuwarmbüchener Zahnarztpraxis Draeger: Für jede vorgenommene Zahnreinigung spendete sie 10 Euro – insgesamt 600 Euro. Den Löwenanteil von 2400 Euro steuerte der Förderverein bei.

Angebot will die Lust aufs Lesen wecken

„Wir hoffen, dass wir mit den Büchern die Leselust bei den Kindern wecken“, erklärte Scheunemann. Grundschulleiter Egbert Bortfeldt stimmte ihm zu: „Lesen ist eine Ruhepause, eine Musestunde, und die ist wichtig“, sagte er. Allerdings habe er Bedenken, ob die Kinder auch wirklich zum Buch greifen werden: „Wenn da ein Tablet und ein Buch nebeneinanderliegen, dann ist schon klar, für was sich die Kinder entscheiden“, meinte der Pädagoge.

Die Grundausstattung des Schranks hatten einige Eltern aus dem Förderverein zusammengestellt. Sie durchstöberten heimische Regale sowie Bücherkisten und packten rund 80 Bücher in den Schrank. Darunter finden sich beliebte Klassiker von Pippi Langstrumpf bis zur „Was ist was“-Reihe.

Gemeinde will noch Pflaster verlegen

Und auch die Gemeinde Isernhagen beteiligte sich an dem Projekt. „Wir haben gemeinsam den Standort für den Schrank ausgesucht“, erklärte der Vorsitzende des Fördervereins. Außerdem hat die Gemeinde zugesagt, dass sie den Rasen rund um den Bücherschrank noch gegen Pflastersteine austauschen werde. „Wir hoffen ja schließlich, dass der Schrank viel von den Kindern genutzt wird, und dann würde es matschig werden“, erklärte Scheunemann.

„Doch auch erwachsene Leser können den Schrank gerne nutzen“, sagte der Vorsitzende des Fördervereins. „Da ist jede Menge Platz. 500 Bücher passen da mindestens hinein.“ Vor allem die oberen Fächer auf beiden Seiten sind für ältere, aber vor allem größere Leser geeignet. Sie sind so weit oben angebracht, dass kaum ein Grundschüler an sie heranreichen kann. Dafür bedienten sich die Schüler am Eröffnungstag an den unteren Fächern umso mehr –und auch das Sams-Buch von Paul Maar hatte schnell einen neuen Besitzer gefunden.

Von Thomas Oberdorfer