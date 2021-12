Neuwarmbüchen

Im Jahr des Baustarts der Gartenstadt Lohne wird sie geboren. Zwei Jahre später, anno 1979, ziehen ihre Eltern in das auf der grünen Wiese entstehende Neubaugebiet. Vanessa Schenke gehört zur ersten Generation, die dort aufwächst. „Ich fühle mich total als Lohnerin und Neuwarmbüchenerin“, bekennt sie. Im Doppeldorf sind das wohl ideale Startbedingungen für eine neue Ortsbürgermeisterin – zumal, wenn diese Herausforderungen nicht scheut. „Wenn alle den Kopf einziehen, dann ist meiner immer noch oben“, sagt die Christdemokratin und lacht. Ja, Ehrenamt, das könne sie.

In ihrem Gemeinwesen ist die alleinerziehende Mutter zweier Töchter so fest verwurzelt wie die sprichwörtliche Eiche in der niedersächsischen Scholle. Ihren Lebensmittelpunkt hatte die 44-Jährige nie weiter entfernt als – kurzzeitig – in Isernhagen H.B. Sozialisiert in Kita und Grundschule in Neuwarmbüchen, im Gymnasium in Altwarmbüchen, dem Jugendchor Young Vocals und der örtlichen Jungen Union (JU), ist es für sie später auch als Mutter nur naheliegend, sich in allen möglichen Elterngremien sowie den Chören ihrer Kinder zu engagieren und privat Feste für die „wunderbare Nachbarschaft“ auf die Beine zu stellen. Klar singt sie immer noch im Vokalensemble. Und der Vorsitz im Tennisclub? Passt schon.

Weg vom Schreibtisch in den Streifendienst in Großburgwedel

Dass „nur Schreibtisch“ ihr Ding nicht ist, diese Lektion muss Schenke erst in der Berufspraxis lernen. Nach wenigen Jahren schmeißt sie ihren sicheren Job bei einem Versicherungskonzern für eine zweite Karriere bei der Polizei. Diesmal liegt sie richtig: In den unterschiedlichsten Situationen mit Menschen zu arbeiten, das sei ihre Sache, berichtet sie. Deshalb habe sie von jeher Streifendienst geschoben. Aus der Wache am Welfenplatz ist die Polizeioberkommissarin im April 2021 zum Kommissariat Großburgwedel gewechselt. Streifendienst und Drei-Schicht-Betrieb bleiben ihr erhalten. Der kürzere Weg zur Arbeit lasse mehr Zeit für Kinder und Ehrenamt. Die „Politik vor der Haustür“ begeistert sie schon seit ihrer Jugend. 2011 kandidierte sie erstmals auf der CDU-Liste für den Gemeinderat, rückte Anfang 2012 für Monika Dehmel nach. 2016 kam das Mandat im Ortsrat hinzu. Und zu Beginn dieser Wahlperiode erhielt sie als Ortsbürgermeisterin ein parteiübergreifendes, einstimmiges Votum.

Booster fürs Gemeinschaftsleben

Miteinander – im Ortsrat und im Dorf. Das könnte in großen Buchstaben über Schenkes politischer Agenda stehen. Deshalb ist sie froh über die Entschlossenheit im Ortsrat, dass Frontenbildung und persönliche Angriffe tabu sein sollen. Das Klima sei konstruktiv, so lasse sich „erwachsene“ Politik machen, bei der jeder seine Kompetenzen einbringen könne. Per Whatsapp tauschen die Mitglieder auf dem kleinen Dienstweg Informationen aus. Eine erste Videokonferenz abseits des Sitzungskalenders hat bereits ein einvernehmliches Ergebnis erbracht: Für Anfang Februar ist, so Corona es zulässt, ein Neujahrsempfang in der FC-Gaststätte bei „Speedy“ geplant. Ein neues Miteinander mit den Dorfvereinen habe man dabei im Blick und, so viel verrät die Ortsbürgermeisterin, als ersten Schritt die Wiederbelebung des Dorfterminkalenders. Als zweiter ließe sich womöglich das Dorffest reanimieren? Neuwarmbüchen, wo gerade erneut auch das Wichtelfest ausgefallen ist, könne für die Zeit nach Corona gut einen Booster fürs Gemeinschaftsleben brauchen, findet Schenke.

Priorität hat für sie dabei, dass das Dorf wieder einen Ort bekommt, wo Jung und Alt sich treffen und (Familien-)Feste gefeiert werden können. So etwas fehle nach dem Wegfall der Gastronomie schmerzhaft. „Darüber müssen wir uns Gedanken machen.“ Dass diese Leerstelle im Integrierten Städtebaulichen Entwicklungskonzept der Gemeinde (ISEK) als Handlungsbedarf beschrieben wird, lässt sie auf Unterstützung aus dem Rat hoffen. Ihr „kleines gallisches Dorf“ werde dort bisweilen gern übersehen, hat die Vorsitzende des Ausschusses für Soziales, Familie, Jugend und Senioren beobachtet. Neuwarmbüchen künftig besser zu positionieren, hat sie sich vorgenommen.

Lesen Sie auch Isernhagen K.B: Ortsbürgermeister Kenzler will Einkaufsmöglichkeit haben

Rund um die Uhr ansprechbar

Allzu viele Kompetenzen gibt die Kommunalverfassung einem Ortsrat nicht. Aber Nachhaken ist erlaubt – zum Beispiel, damit die beschlossene Sanierung des Pfades der Menschenrechte, der Lohne und Neuwarmbüchen verbindet, endlich in Gang kommt. Oder, dass der Stundentakt der Öffi-Anbindung verbesserungswürdig bleibt. Weiter Druck machen und klar Position beziehen sollte der Ortsrat laut Schenke bei der Anpassung des 45 Jahre alten Bebauungsplans für Lohne. Ziel dürfe nicht eine Nachverdichtung sein. Dringend nötig sei vielmehr eine Flexibilisierung der alten starren Bauvorschriften, um Familien zeitgemäße Mehrgenerationen-Wohnlösungen zu ermöglichen.

Das ist Neuwarmbüchen Neuwarmbüchen besteht neben dem Kernort aus der Siedlung Gartenstadt Lohne. Einen Einkaufsmarkt gibt es nicht im Ort, Gastronomie nur noch in Form des Vereinsheims des FC. Dafür gibt es aber eine Grundschule, das Haus der Begegnung, in dem auch Platz für Gottesdienste der St.-Nikolai-Kirchengemeinde ist, und den Jugendtreff direkt nebenan. 2636 Menschen leben in Neuwarmbüchen – davon 459 Kinder und Jugendliche sowie 897 Personen älter als 60 Jahre. Die Wahlbeteiligung lag bei der Kommunalwahl im September bei 65,53 Prozent. Im neuen Ortsrat Neuwarmbüchen sitzen neben Ortsbürgermeisterin Vanessa Schenke (CDU) nun Maren Becker (CDU), Lucas Lahmann (CDU), Antje Schenke (Grüne), Helmut Bode (FDP) sowie Marc Leppich (SPD) und Christian Noack (SPD).

Wo der Schuh drückt, dafür sei sie rund um die Uhr erreichbar, bietet die Ortsbürgermeisterin an – per E-Mail an Vanessa.Schenke@gmx.de oder telefonisch unter der Nummer (0171) 6202123. Die Nummer könne jeder Neuwarmbüchener gern ins Handy einspeichern.

Von Martin Lauber