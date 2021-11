Neuwarmbüchen

Wechsel an der Spitze des Ortsrates Neuwarmbüchen: Das Gremium hat sich in seiner konstituierenden Sitzung am Mittwochabend einstimmig dafür ausgesprochen, Vanessa Schenke (CDU) zur neuen Ortsbürgermeisterin zu küren. Das Amt bleibt damit in CDU-Hand: Vorgängerin Maren Becker (CDU) hatte sich entschieden, künftig nur noch als „normales“ Ortsratsmitglied dabei sein zu wollen.

Anja Moch (links) bedankt sich für die CDU bei Maren Becker für ihr Engagement als Ortsbürgermeisterin. Quelle: Carina Bahl

Maren Becker: Keine Ortsratskandidatur in Neuwarmbüchen aus beruflichen Gründen

„Das ist heute meine letzte Sitzung als Ortsbürgermeisterin“, sagte Becker gleich zur Begrüßung. Bei ihr hätten sich in den vergangenen zwei Wochen neue berufliche Wege ergeben, die sie gern einschlagen wolle. Da sie aber auch noch fernab der Kommunalpolitik ehrenamtlich engagiert sei, fehle dann die Zeit, um das Amt der Ortsbürgermeisterin auszufüllen. „Ich bedanke mich für die Zusammenarbeit im Ortsrat, die nicht immer einfach war“, sagte Becker im Rückblick auf zahlreiche Streits und persönliche Unstimmigkeiten im alten Gremium. „Ich hoffe, dass es jetzt ruhiger wird und wir nicht irgendwann im ,House of Cards‘ landen.“

Von der CDU erhielt sie für ihren Einsatz einen Präsentkorb. „Ich habe großen Respekt für deine Entscheidung“, betonte Anja Moch, CDU-Gemeindeverbandsvorsitzende. „Ich weiß als ehrenamtlich engagierte und berufstätige Mutter nur zu gut, was für ein Spagat es ist, allen Rollen gerecht zu werden.“

Nicht nur Becker erhielt Geschenke, sondern auch die scheidenden Ortsratsmitglieder: Gerd Jaeger (SPD), Manfred Kobusch (FDP) und Karin Ostermeyer (CDU) gehören dem neuen Gremium nicht mehr an. Letztere erhielt ebenso wie Antje Schenke (Grüne) und Maren Becker (CDU) vom neuen Bürgermeister Tim Mithöfer (CDU) die bronzene Ehrennadel der Gemeinde für zehn Jahre im Ortsrat überreicht.

Blumenreicher Abschied: Gerd Jaeger (SPD, von links), Karin Ostermeyer (CDU) und Manfred Kobusch (FDP) sind im neuen Ortsrat Neuwarmbüchen nicht mehr vertreten. Quelle: Carina Bahl

Marc Leppich (SPD) wird stellvertretender Ortsbürgermeister von Neuwarmbüchen

Einen Grundstein für die avisierte „ruhigere Zusammenarbeit“ legte der Ortsrat Neuwarmbüchen zum Auftakt der Sitzung. Denn die Wahl Schenkes (CDU) verlief einstimmig. Auch die Wahl von Marc Leppich (SPD) zum stellvertretenden Ortsbürgermeister kam ohne Gegenstimme daher. Doch von langer Dauer war die Einstimmigkeit dann doch nicht. Bereits bei der Benennung eines Mitgliedes im Wasser- und Bodenverband Wulbeck hakte es das erste Mal – die CDU schlug Karin Ostermeyer aufgrund ihrer landwirtschaftlichen Kenntnisse vor, Antje Schenke (Grüne) wiederum forderte jemanden aus dem Ortsrat, der dann besser berichten könnte und schlug Leppich von der SPD vor. Es brauchte letztlich die schriftliche Wahl, die mit vier zu drei Stimmen für den SPD-Kandidaten ausging.

Schenke: Sachlichkeit soll Kleinkriege im Ortsrat ablösen

Auf die neue Ortsbürgermeisterin Vanessa Schenke kommt also noch ordentlich etwas zu, um das Gremium zu einen. „Ich habe das zur Bedingung gemacht“, erläutert Schenke am Tag nach der Wahl. Die Kleinkriege und persönlichen Befindlichkeiten wolle sie im neuen Ortsrat nicht mehr sehen. „Wir sind dem Bürger schuldig, dass wir sachlich diskutieren und Anträge nicht grundsätzlich ablehnen, nur weil sie von der falschen Partei stammen.“

Die Entscheidung, Ortsbürgermeisterin zu werden, sei relativ spontan gefallen. „Aber ich hatte ja auch die meisten persönlichen Stimmen bekommen und freue mich nun auf die Aufgabe“, sagt die 44-Jährige, die als Polizeioberkommissarin im Kommissariat Großburgwedel arbeitet. Die zweifache Mutter ist tief in Neuwarmbüchen verwurzelt, lebt seit 42 Jahren in der Gartenstadt Lohne und hat sich mit diversen Ehrenämtern in Kita, Schule und Vereinen schon immer gern im Dorf engagiert. „Ich habe vorher das Gespräch mit allen im Ortsrat gesucht“, sagte Schenke. Sie hoffe sehr, dass die politischen Debatten nun friedlicher würden. „Wir sind sieben Leute, die das Beste für das Dorf wollen. Das muss also möglich sein.“

Von Carina Bahl