Neuwarmbüchen

Ein Zusammenschluss der örtlichen Vereine sowie der Kindergarten, die Grundschule und die Jugendpflege laden für Sonnabend, 30. November, wieder zum Wichtelmarkt nach Neuwarmbüchen ein. Das eingenommene Geld wird gleichmäßig auf die örtlichen Vereine mit Jugendarbeit verteilt.

Wichtelmarkt : Buntes Angebot für Kinder und Erwachsene

Mitmachen werden die Jugendfeuerwehr, JuKi St. Nikolai, die Fördervereine der Kita und der Grundschule, die Schützen sowie der Jugendbereich und die Senioren des FC Neuwarmbüchen. Die Lebenshilfe setzt aufgrund personeller Engpässe in diesem Jahr aus. Die Grillbude betreut deshalb der FCN. Wie jedes Jahr bietet das DRK bereits ab 15 Uhr ein Kaffeetrinken im Haus der Begegnung an der Straße Immenzaun an.

Von 16 bis 20 Uhr ist dann der Wichtelmarkt mit seiner heimeligen Atmosphäre unter den Eichen hinter dem Haus der Begegnung geöffnet. Es wird ein Kinderkarussell, Ponyreiten und Torwandschießen geben. Das kulinarische Angebot umfasst Glühwein und antialkoholische Getränken, Waffeln, Crêpes, Kürbissuppe und Gegrilltes. Die Jugendpflege beteiligt sich mit einem Schmink- und Bastelangebot. Zwischen 17.30 und 18 Uhr wird der Weihnachtsmann erwartet, kurz nach 18 Uhr spielt das Sinfonische Blasorchester Isernhagen ein paar weihnachtliche Stücke für die Besucher.

Von Frank Walter