Neuwarmbüchen

Günther Lahmann sitzt an seinem Wohnzimmertisch in Neuwarmbüchen. Eine alte Lampe strahlt die vielen Urkunden und Notizen an. In schöner Schreibschrift hat der 83-Jährige eine Liste verfasst, auf der alle Ehrungen stehen, die der Diplom-Ingenieur im Laufe seines Lebens so erhalten hat – und das sind einige. Für ein Ehrenamt hat er aber noch keine Auszeichnung erhalten, wohl aber längst verdient: Seit 50 Jahren ist Lahmann Wahlhelfer in Neuwarmbüchen – und natürlich auch an diesem Sonntag im Wahllokal mit im Einsatz.

„Damals wurde ich gefragt, und ich habe gesagt, warum denn nicht“, erinnert sich der 83-Jährige. Einige Freunde hätten ihn einst sogar aufgefordert, sich für den Gemeinderat aufstellen zu lassen und in eine Partei einzutreten. Für Lahmann war das keine Option. „Ich war ja schon im Fußballverein“, betont er rückblickend. Also beschloss er, sein Engagement in Sachen Politik auf das des Wahlhelfers zu beschränken. „Ich sagte, ich würde mich da mal hinsetzen – und dabei ist es dann geblieben.“

Bedingung: Lahmann übernimmt den Vormittag im Wahllokal

Allerdings habe er schon vor 50 Jahren eine klare Bedingung an dieses Ehrenamt gestellt: Er wolle auf jeden Fall die Vormittagsschicht im Neuwarmbüchener Wahllokal übernehmen, um am Nachmittag auf dem Sportplatz stehen zu können. Denn Fußball, das war schon immer eine seiner größten Leidenschaften.

Günther Lahmann ist heute 83. Bilder seiner großen Familie schmücken sein Haus. Quelle: Janna Silinger

Im FC Neuwarmbüchen ist er seit 72 Jahren Mitglied, er hat Ehrennadeln vom Landessportbund, vom niedersächsischen Fußballverband und vom Sportkreis Hannover Land erhalten. Besonders stolz ist der 83-Jährige auf eine Ehrenurkunde vom Deutschen Fußball-Bund aus dem Jahr 2007. „Ich wusste vorher nicht, dass ich die bekomme“, erzählt er sichtlich gerührt, bevor er das eingerahmte Dokument vorsichtig zurück ins Regal stellt. Neben dem Fußball hat auch das Tanzen ihn und seine Frau Ursula begeistert. „Sie war Turnerin, ich Fußballer. Aber so hatten wir etwas, das wir beide mochten“, erzählt er. Tanzen und Fußball gehören inzwischen zu den schönen Erinnerungen, das Singen begleitet ihn aber bis heute. Denn seit 1953 ist Lahmann auch Mitglied im örtlichen Gesangverein.

„Einer liest vor, einer macht Häkchen – dann geht es ganz fix“

Im Wahllokal sitzt Lahmann auch ohne Fußballspiel an diesem Sonntag in der Vormittagsschicht. Routine hat er nach einem halben Jahrhundert und zahlreichen Wahlen mehr als genug. Und die braucht es auch, wenn es ab 18 Uhr bei der Auszählung auf Genauigkeit ankommt. „Einer liest vor, einer macht Häkchen. Dann geht es ganz fix“, sagt Lahmann. Während bei der Kommunalwahl am 12. September manch ein Wahllokal bis in die frühen Morgenstunden auszählen musste, lief in Neuwarmbüchen wieder alles glatt. „Um 22.40 Uhr waren wir fertig“, sagt Lahmann. Und das, obwohl die teils riesigen Wahlzettel nicht nur für die Wählerinnen und Wähler, sondern auch für die Ehrenamtlichen bei der Auszählung eine Herausforderung waren.

Für Lahmann ist der Job im Wahllokal ein besonderer. Schließlich gebe es kaum einen anderen Tag, an dem man so viele Neuwarmbüchener auf einmal zu Gesicht bekommen könne. Das sei viel besser, als zu Hause zu sitzen. Ein wenig Stress mache ihm dabei nichts aus. Auch die Corona-Beschränkungen würde man gut hinbekommen. Und was hat sich in 50 Jahren im Wahllokal verändert? Eigentlich nicht viel, sagt Lahmann – und ergänzt dann doch lachend: „Früher gab es Bier für die Wahlhelfer, heute gibt es Wasser.“

Von Janna Silinger