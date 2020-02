Altwarmbüchen

Einen Hauch von New York will Gitarrist und Sänger Miché Fambro am Montag, 10. Februar, auf die Bühne des Kulturtresens in der Aula der Grundschule Altwarmbüchen bringen. Das „ Rolling Stone Magazine“ nannte den Musiker „einen ruhigen Sturm“, was vor allem an seiner weichen Stimme, die oft mit der von Nat King Cole verglichen wird, und seinem komplizierten und verspielten Jazz-Flamenco-Gitarrenstil liegt. Der New Yorker Künstler spielt in seinem Programm sowohl eigene Lieder als auch Arrangements bekannter Stücke.

Fambro ist in West Philadelphia geboren und aufgewachsen. Als Kind spielte er heimlich am Schlagzeug seines Bruders und versuchte später, Gitarrenunterricht zu nehmen – allerdings erlaubten ihm die Lehrer nicht, linkshändig zu spielen und wollten ihm nichts beibringen. Also ging er nach Hause und brachte es sich selbst bei. So entwickelte Fambro seinen eigenen Gitarrenstil – inspiriert von Latin, Jazz und Flamenco.

Fambro brachte sich selbst das Spielen bei

Der Musiker ist hauptsächlich in den USA und Kanada unterwegs. Er hat im Laufe seiner Karriere eine Popband geleitet, ist als Singer-Songwriter auf Tournee gegangen und trat in jüngster Vergangenheit mit Jazzensembles und Bands auf. Mit einer Reihe von Alben ist Fambro auch der Produzent der Onlinevideoserie „Guitar Lessons“, die einen Blick in das Leben unabhängiger Musiker wirft und bald als Kabel-TV-Serie veröffentlicht wird.

Das Konzert am Montag, 10. Februar, um 19.30 Uhr in der Aula der Grundschule, Bernhard-Rehkopf-Straße 11, ist kostenlos, um eine Spende wird gebeten. Das ehrenamtlich tätige Team sorgt für eine große Auswahl an Getränken und kleinen Speisen. Das Kulturtresen-Team bittet um eine frühzeitige Anmeldung unter Telefon (0511) 614320 oder per E-Mail an www.kulturtresen.de.

Lesen Sie auch

Von Lisa Neugebauer