Die Plastikdose ist nur wenige Zentimeter groß, aber sie kann im Ernstfall Leben retten: Isernhagen beteiligt sich jetzt am bundesweiten Notfalldosen-Projekt – und die Nachfrage ist groß, wie sich nun bei der ersten Verteilaktion zeigte.

100 der kleinen Plastikdosen hatte Oliver Mengershausen vom Vorstand der Bürgerstiftung nun beim Besuch der jüngsten Winterkino-Vorstellung im Gepäck. Die Bürgerstiftung hatte das Projekt gemeinsam mit der Gemeinde und dem Präventionsrat nach Isernhagen geholt. Die Nachfrage bei den Kino-Gästen war derart groß, dass bis auf drei Dosen alle ausgegeben wurden. Mancher Besucher deckte sich nicht nur für den Eigenbedarf ein, sondern nahm gleich auch noch eine Notfalldose für Nachbarn, Verwandte oder Freude mit.

Notfalldaten liegen im Kühlschrank bereit

Das Prinzip ist dabei denkbar einfach. Immer mehr Menschen bewahren zu Hause einen Impf- oder Notfallpass, einen Medikamentenplan, Hinweise auf Allergien oder auch eine Patientenverfügung auf. Für die Retter ist es im Ernstfall aber oft unmöglich herauszufinden, wo diese Notfalldaten in der Wohnung zu finden sind. Da kann die Notfalldose Abhilfe schaffen. Die Notfalldaten kommen in die Dose und die Dose in die Kühlschranktür – ein fester Ort, den die Retter in jeder Wohnung leicht finden können. Kenntlich machen dies kleine Aufkleber auf der Innenseite der Wohnungstür und außen am Kühlschrank.

„Die Notfalldose wird mittlerweile bundesweit eingesetzt und ist bei Rettungskräften etabliert“, sagt Mengershausen. Bürgerstiftung, Präventionsrat und Gemeindeverwaltung freuten sich, dass dieses Angebot so gut bei den Isernhagener ankommt und im Notfall den Rettungskräften wertvolle Informationen gibt.

Hier gibt es die Notfalldosen

Um mehr Bürgern zu ihrer persönlichen Notfalldose zu verhelfen, hat die Bürgerstiftung schnell nachgeordert: 200 weitere Exemplare liegen nun bereit. Sie sind kostenlos bei Ralf Henneberg, zuständig für Seniorenangelegenheiten, in Zimmer 113 im ersten Obergeschoss des Rathauses zu bekommen – und zwar montags von 8.30 bis 12 Uhr, donnerstags von 8.30 bis 12 Uhr und von 14 bis 18 Uhr sowie nach Absprache unter Telefon (0511) 6153-2515. Henneberg wird aber auch bei der ein oder anderen Veranstaltung in Isernhagen Exemplare dabei haben.

Von Frank Walter