Isernhagen

Wer rund um die Weihnachtstage dringendes im Rathaus zu erledigen hat, sollte die verkürzten Öffnungszeiten berücksichtigen. Wie die Gemeinde mitteilt, schließt das Rathaus in Altwarmbüchen am Donnerstag, 23. Dezember, und am Donnerstag, 30. Dezember, bereits um 12 Uhr. Das betrifft auch das Bürgerbüro und die Kfz-Zulassungsstelle. Grundsätzlich ist die Gemeindeverwaltung unter Telefon (0511) 61 53 0 sowie per E-Mail an info@isernhagen.de zu erreichen. Zwischen Weihnachten und Neujahr hat das Rathaus – abgesehen vom 30. Dezember – regulär geöffnet.

Gemeindebücherei schließt bis einschließlich 4. Januar

Die Gemeindebücherei an der Bothfelder Straße 26 in Altwarmbüchen legt hingegen eine richtige Weihnachtspause ein. Vom 23. Dezember bis 4. Januar ist dort keine Medienausleihe möglich. Auch die Rückgabebox draußen ist in dieser Zeit abgebaut. Wer noch Medien ausgeliehen hat, sollte auf die Fristen achten. Alle weiteren Informationen gibt es online auf www.gemeindebuecherei-isernhagen.de.

Das Gemeindearchiv am Helleweg in Altwarmbüchen ist bereits geschlossen – und öffnet das nächste Mal am Donnerstag, 13. Januar, von 17 bis 19 Uhr. Besucherinnen und Besucher sind dann nach Voranmeldung willkommen – unter 3G-Regel und mit FFP2-Maske.

Von Carina Bahl