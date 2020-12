Isernhagen

Die Gemeindeverwaltung Isernhagen und somit auch das Bürgerbüro sind zwischen Weihnachten und Neujahr nur eingeschränkt erreichbar. Eine komplette Schließung des Rathauses ist nicht angedacht, teilt die Gemeinde mit, aber die Ämter und Abteilungen seien in kleinerer Besetzung unterwegs. Anliegen und Gespräche könnten nur nach Terminvereinbarung erfolgen. Die Terminvergabe für das Bürgerbüro ist online auf www.isernhagen.de, per E-Mail an buergerbuero@isernhagen.de sowie unter Telefon (05 11) 6 15 33 00 möglich. Die allgemeine Verwaltung ist unter Telefon (05 11) 6 15 30 zu erreichen.

Auf der genannten Internetseite finden sich zudem alle Kontakte der einzelnen Ämter und Gemeindemitarbeiter. Wer etwas Dringendes zu klären hat, sollte sich daher rechtzeitig telefonisch oder per E-Mail melden. Im Rathaus gilt Maskenpflicht, die Mindestabstände müssen eingehalten werden.

Von Carina Bahl