Isernhagen K.B

Bereits seit Langem wabert die Idee für einen offenen Bücherschrank durch K.B. Entstanden ist sie bei Elternvertreter aus der Kita St. Marien, seitdem taucht das Thema regelmäßig auf der Tagesordnung des Ortsrates auf. Vorbilder finden sich beispielsweise auf dem Rathausplatz in Altwarmbüchen und auf dem Schulhof in Neuwarmbüchen. Man kann dort selbst ausgelesene Bücher hinterlassen, sich aber auch am angebotenen Lesestoff bedienen. In K.B. soll der Bücherschrank an der Rundbank hinter der St.-Marien-Kirche seinen Standort finden.

Bislang reicht das Geld nicht für offenen Bücherschrank in K.B .

„Leider fehlt uns immer noch Geld für einen Bücherschrank“, sagt Ortsbürgermeister Matthias Kenzler. Ein Kostenvoranschlag des Werkstatttreffs Mecklenheide, der viele solcher wetterfesten Regale gebaut hat, beläuft sich auf mehr als 3000 Euro. 1800 Euro stehen in K.B. bislang zur Verfügung, schon eingerechnet ist dabei eine Spendenzusage der Bürgerstiftung Isernhagen.

Der Ortsrat will nun prüfen, ob nicht auch eine kostengünstigere Alternative möglich ist: Ein Tischler könnte eine ausrangierte Telefonzelle passend ausbauen. Solch ein Modell findet sich beispielsweise in Großburgwedel. Wer die Idee unterstützen möchte, erreicht Kenzler per E-Mail an obm-kb@kenzler.info.

Von Frank Walter