Isernhagen

Das offene Frauennetzwerk Isernhagen/Burgwedel trifft sich das nächste Mal am internationalen Frauentag am Dienstag, 8. März, – coronabedingt allerdings erneut nur virtuell. Ab 19 Uhr wird die Physikerin Leli Schiestl aus Berlin anhand alltagsnaher Beispiele eine kleine Einführung in die Welt der Algorithmen geben.

Chancen und Risiken für Frauen bei Algorithmen

Algorithmen begegnen uns im Leben häufiger als vielen Menschen bewusst ist, heißt es in der Ankündigung für das Treffen. Sowohl in den sozialen Medien als auch bei der Vergabe von Krediten oder im Bewerbungsverfahren: Überall wirken Algorithmen mit. Doch wie genau funktionieren sie? Vereinfacht gesagt bieten Algorithmen Entscheidungsempfehlungen an, die auf einem Datensatz basieren, der von Menschen bereitgestellt wird. Spiegelt der Datensatz jedoch nicht alle Perspektiven der Realität wider, können Fehler auftreten. Vor allem für Frauen kann es ein Risiko sein, wenn sie nicht oder nur fehlerhaft dargestellt werden. Auf die Risiken, aber auch die Chancen, die für Frauen mit den neuen Technologien einhergehen, soll beim Treffen des Frauennetzwerks eingegangen werden.

Jede Frau ist willkommen. Eine Anmeldung ist bei Isernhagens Gleichstellungsbeauftragter per E-Mail an irene.sassenburg-froehlich@isernhagen.de erforderlich, um die Zugangsdaten zur Videokonferenz zu erhalten. Für weitere Ideen, Anregungen oder Fragen steht Sassenburg-Fröhlich unter Telefon (0511) 61531008 zur Verfügung.

Von Carina Bahl