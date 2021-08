Altwarmbüchen

„Die Partei“ streckt ihre Fühler auch in die Umlandkommunen aus. In Burgwedel war sie bereits im Rat vertreten. Nun präsentiert sie für die Kommunalwahl in Isernhagen ebenfalls ein neues Gesicht: Oliver Schlue tritt für den Ortsrat Altwarmbüchen und für den Gemeinderat als Kandidat „Der Partei“ am 12. September an.

Der 43-Jährige ist in der norddeutschen Tiefebene geboren und nach eigenen Angaben eine gescheiterte Musikerexistenz. Derzeit ist er als Schulbegleiter tätig.

Von Alina Stillahn