Das Team der Gemeindebücherei hilft gern dabei, das System der Onleihe zu verstehen. Grundsätzlich brauchen Nutzer nur ein Handy, einen Computer oder einen E-Book-Reader sowie einen Internetzugang und einen Leseausweis der Gemeindebücherei, um digital zu starten. Die Leihfrist für Onlinemedien beträgt 21 Tage, danach erlischt das Medium für den Nutzer. So kann auch keine Abgabefrist versäumt werden. Säumnisgebühren können nicht entstehen.

Unterstützung beim Einrichten eines Onlinezugangs gibt es unter Telefon (0511) 61511237 sowie in der Gemeindebücherei an der Bothfelder Straße 26 in Altwarmbüchen. Diese ist montags und dienstags von 15 bis 18 Uhr, mittwochs von 10 bis 12 und 15 bis 18 Uhr, donnerstags von 10 bis 12 und 14 bis 18 Uhr sowie freitags von 15 bis 18 Uhr geöffnet.

Allerdings bleibt die Bücherei von Montag, 30. September, bis Freitag, 4. Oktober, wegen Wartungsarbeiten geschlossen. Alle Medien, die in dieser Zeit fällig wären, werden bis nach den Herbstferien, die am Freitag, 18. Oktober, enden, verlängert. Säumnisgebühren fallen nicht an. Auch Homepage und Onleihe werden in der Zeit nicht erreichbar sein.