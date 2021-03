Isernhagen

Die Gemeinde Isernhagen möchte ein sogenanntes integriertes Stadtentwicklungskonzept (ISEK) auflegen. Was relativ sperrig klingt, könnte aber kaum bürgernäher sein: Gemeinsam mit den Isernhagenerinnen und Isernhagenern wollen Rat und Verwaltung einen Plan erarbeiten, wie sich die sieben Ortsteile perspektivisch bis zum Jahr 2030 entwickeln sollen. Kitas, Schulen, Einkaufsläden, Nahverkehr, Radwege, Klimaschutz, Treffpunkte, Landwirtschaft und Gewerbe – die Themenbereiche, in denen Ideen und Ziele gesucht werden, betreffen alle Generationen.

2259 Teilnehmer bei Onlineumfrage

Umso wichtiger ist bei der Erstellung des ISEK die Bürgerbeteiligung. Im Corona-Jahr ausgebremst durch Kontaktbeschränkungen, gab es Ende 2020 eine große Onlineumfrage, bei der sich 2259 Menschen beteiligt hatten. Gemeinde und Planer zeigten sich zu Recht hoch zufrieden – so viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer hätte man zu den klassischen Präsenzworkshops in den Dörfern wohl nicht bewegen können. Ende März steht nun die zweite Bürgerbeteiligungsrunde an, die nicht mehr gemeindeweit, sondern spezifisch auf jeden Ortsteil heruntergebrochen wird – coronabedingt erneut online.

Onlinekonferenz für jeden Ortsteil noch im März

Bei den Onlinekonferenzen sollen die Ergebnisse der Umfrage für die einzelnen Ortsteile besprochen, diskutiert und verfeinert werden. Folgende Termine stehen fest: 16. März für Altwarmbüchen, 17. März für F.B., 18. März für N.B., 19. März für Neuwarmbüchen, 23. März für K.B., 24. März für Kirchhorst und 25. März für H.B. Die Videokonferenzen sollen maximal zweieinhalb Stunden dauern und beginnen jeweils um 18.30 Uhr. Bürger, die daran teilnehmen möchten – und die Gemeinde hofft auf möglichst viele Interessierte –, können sich dafür noch bis Mittwoch, 10. März, per E-Mail an info@mensch-und-region.de unter Nennung ihres Wunschtermins und Ortsteils anmelden. Im Anschluss erhalten die Teilnehmer einen Link, mit dem sie sich einwählen können.

Rat soll ISEK im Sommer beschließen

Das ISEK soll die Stärken und Schwächen einer Kommune aufzeigen und daraus Ziele und Handlungsempfehlungen für die Jahre bis 2030 ableiten. Der Rat der Gemeinde Isernhagen soll das Konzept noch in diesem Sommer beschließen – und letztlich seine Beschlüsse in den nächsten Jahren daran ausrichten. Für die Erarbeitung des Konzeptes sind die Planungsbüros Argeplan sowie Mensch und Region mit im Boot.

Von Carina Bahl