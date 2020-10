Altwarmbüchen

Mit einem Stich in den Hüftbereich hat am Sonnabend ein Streit zwischen zwei Männern in Altwarmbüchen geendet. Alles begann mit einer verbalen Auseinandersetzung. Ein Wort gab das andere, und schließlich verließ der spätere Täter den Ort des Geschehens an der Königsberger Straße. Kurze Zeit später kehrte er jedoch zurück und rammte seinem 25-jährigen Kontrahenten einen spitzen Gegenstand in den Hüftbereich und rannte anschließend davon. Der Mann brach zusammen. Was als Waffe benutzt wurde, konnte noch nicht geklärt werden. Das alles geschah gegen 22.40 Uhr.

Keine Lebensgefahr

Zeugen leisteten Erste Hilfe und verständigten Retter und Polizei. Die hinzugerufenen Sanitäter versorgten den Mann weiter und brachten ihn anschließend ins Krankenhaus. Lebensgefahr besteht nicht. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet weitere Zeugen, sich unter der Rufnummer (05139) 9910 im Kommissariat Großburgwedel zu melden.

Anzeige

Und so wird der Täter beschrieben: Er ist circa 45 Jahre alt, hat eine Glatze, von der Statur her ist er schlank bis normal gebaut. Nach Aussagen der Zeugen sprach der Mann Englisch mit einem polnischen oder russischen Akzent. Bekleidet war er mit einer blauen Jacke und einer Jeans.

Von Thomas Oberdorfer