Altwarmbüchen/Langenhagen

Das Ophelia-Beratungszentrum für Frauen und Mädchen mit Gewalterfahrung aus Langenhagen bietet mittlerweile auch regelmäßige Vor-Ort-Sprechstunden in Altwarmbüchen an.

An jedem ersten und dritten Montag im Monat können Frauen und Mädchen ab 13 Jahre, die Gewalt erfahren haben, jeweils zwischen 9 und 11 Uhr in das Caritas-Familienzentrum St. Margarete an der Wietzeaue 2 kommen. Eine Anmeldung ist dafür nicht nötig, die Beratungen sind streng vertraulich.

Jede vierte Frau hat schon einmal Gewalt erfahren

Die Gemeinde Isernhagen hatte im Gegenzug für eine bessere Mitfinanzierung des Vereins Ophelia auf die Beratung vor Ort gedrungen, jährlich fließen nun 19.500 Euro. Für Isernhagens Gleichstellungsbeauftragte Irene Sassenburg-Fröhlich ist das eine deutliche Verbesserung der Situation zuvor, als sich Frauen und Mädchen an die Beratungsstelle in Langenhagen wenden mussten. Nach Schätzungen von Ophelia ist jede vierte Frau bereits einmal Opfer häuslicher Gewalt geworden. Die Fachfrauen schätzen die Dunkelziffer allerdings auf rund 80 Prozent.

Die offene Sprechstunde in Altwarmbüchen muss allerdings am Montag, 6. Juli, entfallen. Frauen, die von Gewalt betroffen sind und eine vertrauliche Beratung benötigen, können sich stattdessen im Langenhagener Ophelia-Büro unter Telefon (0511) 7240505 melden. Die nächste offene Sprechstunde im Familienzentrum St. Margarete findet dann am Montag, 20. Juli, von 9 bis 11 Uhr statt.

Von Frank Walter