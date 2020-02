Altwarmbüchen

Die sich verändernde Einsatzlage, die erfolgreiche Nachwuchsarbeit, aber auch die schwierige Situation, tagsüber genügend Einsatzkräfte aktivieren zu können – das alles waren Themen bei der Hauptversammlung der Ortsfeuerwehr Altwarmbüchen am Wochenende.

Ortsbrandmeister ist er seit Dezember im Amt

Björn van Veen sprach von Anfang an Klartext, und das zunächst mit einem Augenzwinkern. „Wenn ich meinen ersten Bericht als Ortsbrandmeister nur über meine Amtszeit halten würde, wären wir sehr schnell fertig.“ Schließlich hatte van Veen das Amt erst im Dezember übernommen, als sein langjähriger Vorgänger Marc Perl auf die Position des Isernhagener Gemeindebrandmeisters gewechselt war.

Insgesamt hatte es 2019 etwas weniger Einsätze gegeben als im Vorjahr, 93 Einsätze folgten auf 109. Aber auch 2019 habe die gesamte Bandbreite der Feuerwehrarbeit geleistet werden müssen, sagte van Veen. 35-mal wurde die Ortsfeuerwehr wegen Bränden alarmiert, 56-mal zu technischer Hilfeleistung, hinzu kamen zwei Fehlalarme. Auffällig sei, dass Flächenbrände und Türöffnungen zugenommen hätten, von denen die Schwerpunktfeuerwehr 14 zählte.

Verfügbarkeit der Einsatzkräfte bleibt ein Problem

Zwar verfügt die Einsatzabteilung über 56 Mitglieder. Problematisch ist jedoch die sogenannte Tagesverfügbarkeit. „Zurzeit gibt es nur einen Kameraden, der in Altwarmbüchen arbeitet“, sagte der Ortsbrandmeister. Die Wehr profitiere zwar von ihren Schichtarbeitern – die je nach Dienst auch tagsüber in Altwarmbüchen zur Verfügung stünden. Dies sei jedoch kein Garant für ausreichendes Personal für jeden Einsatz.

Wie schon für seinen Vorgänger Perl bleibt deshalb auch für Björn van Veen bezahlbarer Wohnraum ein wichtiges Thema, um die Mitgliederzahl der Einsatzabteilung mindestens zu halten. Aktuell sei der Wunsch nach Wohneigentum in Isernhagen schwer zu erreichen, auch die Mieten seien häufig hoch.

Zwei ehemalige „Löschmäuse“ wechseln zu den Aktiven

Um den Nachwuchs zu sichern, setzt die Ortsfeuerwehr Altwarmbüchen bereits seit zehn Jahren auf die eigene Kinderfeuerwehr. Der Runde Geburtstag soll im September gefeiert werden. Dass die Arbeit in der Kinderfeuerwehr Früchte trägt, beweisen nicht nur die Zahl von aktuell 38 „Löschmäusen“, sondern auch Marie Meinhardt und Leonie van Veen: Sie sind die ersten ehemaligen Mitglieder der Kinderfeuerwehr, die nun als Feuerwehrfrauen in den aktiven Dienst aufgenommen werden konnten. Van Veen lobte in diesem Zusammenhang auch die eigene Jugendfeuerwehr, deren Betreuer großartige Arbeit leisteten.

Als weitere wichtige Säule der Feuerwehr neben den aktiven Kameraden benannte van Veen die Technik und Ausstattung. Das neue Löschgruppenfahrzeug sei als Erstangrifffahrzeug so konzipiert worden, dass die Ausstattung eines geringeren Personaleinsatzes bedürfe. Mit dem ebenfalls angeschafften neuen Einsatzleitwagen sei der Fuhrpark nun fast komplett. Rüstwagen und Logistik-Gerätewagen sollen noch folgen. Van Veen lobte Politik und Verwaltung. „Es ist nicht selbstverständlich, dass Feuerwehren so unterstützt werden wie in unserer Gemeinde.“

Beförderungen und Ehrungen Marie Meinhardt, Leonie van Veen und René Schwallich wurden als Feuerwehrfrauen beziehungsweise -mann nach bestandenem Truppmann-1-Lehrgang in die Ortsfeuerwehr Altwarmbüchen aufgenommen. Timo Gerlich und Florian Werner sind nun Hauptfeuerwehrmänner. Ebenfalls befördert wurden Stefan Karsten zum Oberlöschmeister, Stefan Korte zum Hauptlöschmeister und Ortsbrandmeister Björn van Veen zum Hauptbrandmeister. Patrick Schmuhl erhielt für seine Verdienste das Ehrenzeichen der niedersächsischen Jugendfeuerwehr. Für 50 Jahre Mitgliedschaft in der Feuerwehr wurde Heinrich Bruns geehrt, für 25 Jahre fördernde Mitgliedschaft Lars Wolter.

