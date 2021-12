Altwarmbüchen

Eine dreitägige Großveranstaltung mit Autoscooter, Karussell, mehreren Bühnen mit Live-Musik, Flohmarkt, diversen gastronomischen Angeboten und Mitmachaktionen: So umfangreich hatte der Verein Kulturtresen das Moorfest in Altwarmbüchen zuletzt 2019 geplant und umgesetzt. 2020 und 2021 musste die Sause coronabedingt ausfallen. Doch wie geht es mit dem Moorfest 2022 weiter? Jetzt, da der Verein Kulturtresen Insolvenz angemeldet hat und als Veranstalter ausfällt? Darüber hat sich der Ortsrat Altwarmbüchen in seiner jüngsten Sitzung Gedanken gemacht – und hat gute Nachrichten für die Isernhagenerinnen und Isernhagener: 2022 soll es wieder ein Moorfest geben.

Moorfest wieder kleiner – von Bürgern für Bürger

Einig waren sich die Ortsratspolitiker jedoch darin, dass das Moorfest wieder zurück zu seinem Ursprung gelangen solle. „Back to the roots“ war in der Diskussion gleich mehrfach zu hören. Das Moorfest solle wieder eine Veranstaltung von Bürgern für Bürger werden – mit ausreichend Platz und Möglichkeiten für die Vereine der Gemeinde, sich zu präsentieren. Statt einer dreitägigen Veranstaltung, die immer kommerzieller geworden sei, würde 2022 ein Tag reichen – der mit viel ehrenamtlicher Unterstützung, örtlichen Gastronomen und den Ideen der Vereine über die Bühne gehen soll. Auf dieser soll zudem örtlichen Künstlern die Gelegenheit zum Auftritt gegeben werden.

Ortsrat sucht Sponsoren und Vereine, die mitmachen wollen

Der Ortsrat Altwarmbüchen übernimmt damit 2022 wieder die Organisation des Moorfestes – den Hut hat die neue Ortsbürgermeisterin Sabine Wirth (CDU) auf. So war das Moorfest einst auch gestartet: organisiert von der damaligen Ortsbürgermeisterin Monika Dehmel mit einem Helferteam. Auf das hofft auch Wirth und will in den nächsten Wochen mit Vereinen, Verbänden und nicht zuletzt Sponsoren Kontakt aufnehmen. Ohne Letztere werde es nicht gehen, wurde im Ortsrat schnell klar.

Festwoche zum 825-jährigen Bestehen

Das Moorfest soll aber nicht die einzige Feier 2022 werden. Da Altwarmbüchen dann 825 Jahre besteht, soll es eine Festwoche im September geben. Den ursprünglichen Plan, das Jubiläum das ganze Jahr über mit Aktionen zu feiern – von einem Neujahrsempfang bis zu einer Silvesterparty – hat das Planungskomitee coronabedingt verworfen. Stattdessen einigte sich der Ortsrat auf eine Festwoche ab dem 3. September, die dann in das Moorfest als großes Finale gipfeln soll. Auch für die Feiern und Aktionen zum 825-Jährigen sind helfende Hände und gute Ideen willkommen. Der Ortsrat will auch dazu den Kontakt mit den verschiedenen Gruppen in Altwarmbüchen suchen.

Von Carina Bahl