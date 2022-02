Kirchhorst

Das verwahrloste Haus an der Steller Straße 3 – besser bekannt als die Schrottimmobilie – ist am Mittwoch, 9. Februar, ab 18.30 Uhr Thema im Ortsrat Kirchhorst. Die Gemeinde hat inzwischen ihre Möglichkeiten prüfen lassen, inwiefern sie dem Eigentümer vorschreiben kann, tätig zu werden. Die Sitzung findet online per Videokonferenz statt – Anmeldungen sind vorab per E-Mail an obm.kirchhorst@t-online.de erforderlich.

Nicht weniger interessant dürfte für die Kirchhorster die Sicherung des Radweges nach Altwarmbüchen und des Schulweges entlang der Neuwarmbüchener Straße sein – auch dazu wird es eine Beratung geben.

Bürgerinnen und Bürger können in der Einwohnerfragestunde zu Beginn der Sitzung zu Wort kommen.

Von Carina Bahl