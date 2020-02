Kirchhorst

Die Grundschulen Kirchhorst und Neuwarmbüchen sollen bald als eine Schule an zwei Standorten geführt werden – mit einem gemeinsamen Namen. Der Ortsrat Kirchhorst, der sich als Erster mit der Namensfindung gefasst hat, empfahl am Mittwoch einstimmig, die Einrichtung Grundschule Drei Eichen zu benennen. Damit schloss er sich dem mehrheitlichen Vorschlag der Lehrer und Eltern an.

Pädagogen und Eltern unterbreiten vier Vorschläge

Die Pädagogen und einige Elternvertreter beider Schulen hatten im Vorfeld vier Vorschläge unterbreitet. Darunter waren zwei Varianten, die mehrheitlich auf Zustimmung stießen: Grundschule zwischen den Eichen und Grundschule Drei Eichen. Die Ideen entstanden, weil auf dem Schulgelände in Neuwarmbüchen Eichen stehen und sich auch Eichenblätter in Kirchhorsts Wappen wiederfinden. Zur Debatte standen zudem die Bezeichnungen Grundschule am Kobel und Kobelschule. Als Kobel wird das Nest eines Eichhörnchens bezeichnet.

Ortsrat: Grundschule soll Drei Eichen heißen

Die Kommunalpolitiker im Ortsrat diskutierten rege über die Vorschläge. Für Anne Ingrid Kollenrott ( Die Grünen) klinge der Name Grundschule zwischen den Eichen sehr sperrig. Der Vorstellung, die Schulsekretärin melde sich so am Telefon, könne sie nichts abgewinnen. Deshalb sprach sie sich für die Variante Drei Eichen aus. Den Vorschlag Grundschule am Kobel hingegen lehnte sie kategorisch ab. „Mit dem Namen kann man doch keine Geborgenheit erzeugen.“

Auch die SPD favorisierte den Vorschlag Drei Eichen. Klaus-Dietmar Gutsch schlug zudem vor, dass der Ortsrat eine Eiche spendet und diese zusammen mit den Schülern und Lehren pflanzt. Eine Idee, die auch bei den anderen Mitgliedern des Gremiums gut ankam. Und mehr noch: Insgesamt drei dieser für die Region prägenden Bäume will die zusammengelegte Schule pflanzen. Laut Schulleiter Egbert Bortfeldt soll die Pflanzaktion an beiden Standorten sowie in der Gartenstadt Lohne als Symbol für das Zusammenwachsen beider Schulen gelten.

Grundschule vor dem Moore findet keine Anklang

Indes trug der parteilose Thomas Mazur in der Diskussion eine neue Idee vor: „Ich hätte mir durchaus einen anderen Namen vorstellen können.“ Als Alternative nannte er Grundschule vor dem Moore. Diesen Vorschlag lehnte Gerhard Raible ( CDU) ab. Das sei problematisch wegen der Assoziation mit dem Altwarmbüchener Moor und passe nicht zu Kirchhorst und Neuwarmbüchen. Für ihn klinge hingegen Grundschule zwischen den Eichen schön. Dagegen sprach sich wiederum Ulrich von Rautenkranz ( FDP) aus. „Die Drei Eichen hören sich besser an.“

Der Ortsrat Neuwarmbüchen berät in der nächsten Woche über einen neuen Namen für die Grundschulen Neuwarmbüchen (Bild) und Kirchhorst. Quelle: Katerina Jarolim-Vormeier

Wie wäre es mit Grundschule Kirchwarmbüchen?

Auch Ortsbürgermeister Herbert Löffler ( SPD) hatte einen Namensvorschlag parat. „ Grundschule Kirchwarmbüchen wäre auch denkbar“, sagte der Sozialdemokrat und lachte. Schließlich einigten sich die Politiker einstimmig auf den Namen Grundschule Drei Eichen.

Bortfeldt zeigte sich mit der Entscheidung zufrieden: „Schön, dass die Politiker unserem Vorschlag gefolgt sind.“ Er freue sich auch über die Pflanzaktion und die Baumspende. „Die neuen Eichen sollen zeigen, es entsteht eine neue Schule“, sagte der Schuleiter. Die Aktion wolle die Grundschule feierlich mit den Kindern zelebrieren.

Jetzt ist Neuwarmbüchen am Zug

Als Nächstes berät der Ortsrat Neuwarmbüchen über den Schulnamen. Die Politiker kommen am Mittwoch, 26. Februar, ab 18 Uhr im Haus der Begegnung an der Straße Immenzaun 13 zusammen.

Von Katerina Jarolim-Vormeier