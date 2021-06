Kirchhorst

In den vergangenen Monaten hat es in Isernhagen viele politische Sitzungen per Videokonferenz online gegeben. Der Ortsrat Kirchhorst berät in seiner öffentlichen Sitzung am nächsten Mittwoch, 9. Juni, darüber, ob diese digitale Lösung in anderer Form auch dann noch Bestand haben soll, wenn Präsenzsitzungen wieder die Regel sind.

Ortsbürgermeister Herbert Löffler (SPD) schlägt etwa vor, die öffentlichen Gremiensitzungen per Livestream zu übertragen. „Wer ein öffentliches Amt ausübt, sollte auch bereit sein, sich der Öffentlichkeit zu stellen. Die Arbeit in den kommunalen Gremien sollte breiter in der Öffentlichkeit gesehen und gehört werden. Der begrenzte Zugang bei Präsenzsitzungen oder per Videokonferenz entspricht nicht dem, was digitaler Fortschritt bedeutet“, meint Löffler.

Bürger können sich für Onlinevideokonferenz anmelden

Die Sitzung des Ortsrates am 9. Juni beginnt um 19 Uhr – per Onlinevideokonferenz. Wer dabei sein möchte, kann sich ab Sonntag, 6. Juni, 18 Uhr, per E-Mail an bm.kirchhorst@t-online.de anmelden. 30 Teilnehmer können dabei sein.

Weitere Themen sind die Radwege innerorts an der K112 in Kirchhorst, Hundekottütenspender, die Parksituation an der Straße Großhorst sowie die Idee, auf der Homepage der Gemeinde Isernhagen eine Ortsratsseite aus Kirchhorst zu implementieren.

Von Carina Bahl