Kirchhorst

Als vorletztes Gremium hat sich am Mittwochabend der Ortsrat Kirchhorst konstituiert – am nächsten Dienstag, 30. November, folgt nur noch der Ortsrat Isernhagen F.B., dann haben sich alle sieben Ortsräte in der Gemeinde neu aufgestellt. Die Kirchhorster Politiker entschieden sich bei ihrer Auftaktsitzung einstimmig dafür, Herbert Löffler (SPD) in eine zweite Amtszeit als Ortsbürgermeister zu schicken – und das aus gutem Grund. „Du hast einen unglaublichen Einsatz für Kirchhorst gezeigt, und wir alle wissen, dass das ein zeitintensiver Job ist“, betonte Ulrich von Rautenkranz (FDP), als er Löffler für den Ortsbürgermeisterposten vorschlug.

Löffler will den Finger in die Wunde legen

Löffler zeigte sich sichtbar gerührt von der einstimmigen Wiederwahl. „Ich danke Euch für die Zustimmung“, betonte er. Er nehme die Wahl gerne an und werde auch in den nächsten fünf Jahren „den Finger in die Wunde legen, wenn es um die Themen für Kirchhorst geht.“ Denn eines liege ihm besonders am Herzen: die Stärkung der Ortsräte und dass der Rat die Entscheidungen derselben ernst nehme. „Die Ortsräte sind dann doch näher am Bürger dran“, sagte Löffler. Beschlüsse, die immer noch nicht umgesetzt seien, müsse man immer im Blick behalten und anmahnen. Dass er das durchaus kann, hatte er bereits in den vergangenen fünf Jahren bewiesen. Außerdem machte Löffler klar, dass er auch zu allen Aufgaben bereit sei, die er für die Gemeinde qua Amtes übernehmen dürfe. Die SPD hatte beantragt, den Ortsbürgermeistern mehr Verantwortung zu übertragen.

Die Themen, die den neuen Ortsrat weiterhin beschäftigen, sind die Planung des Kirchhorster Neubaugebietes Neue Mitte sowie die Suche nach einem geeigneten Standort für eine Wertstoffinsel. Auch die Bepflanzung des Eingangs zum Gewerbegebiet Südlich Trennemoor, der Umgang mit der Schrottimmobilie an der Steller Straße und ausstehende Straßensanierungen gehören zu den Punkten, bei denen Löffler immer wieder nachhaken will. Immerhin: Bei den geforderten Überweg für Schüler auf der Neuwarmbüchener Straße soll es nach einer Zählung nun einen Ortstermin geben, teilte die Gemeinde im Ortsrat mit. „Das hört sich doch schon mal gut an“, sagte Löffler.

Triebsch und von Rautenkranz als Stellvertreter gewählt

Als Stellvertreter Löfflers fungieren künftig Robin Triebsch (CDU) und Ulrich von Rautenkranz (FDP). Triebsch ist mit gerade einmal 18 Jahren der jüngste Mandatsträger im Gemeindegebiet. „Ich bin hier aufgewachsen, habe auf dem Spielplatz gespielt, bin in die Schule gegangen und bin hier konfirmiert worden“, sagte Triebsch. Mit 18 Jahren wolle er nun Verantwortung übernehmen. Er wünsche sich, dass man gemeinsam Kirchhorst zu einem schönen Ort für alle Generationen mache. Von Rautenkranz wiederum ist schon seit sehr vielen Jahren im Ortsrat und auch im Rat der Gemeinde vertreten. Beide Wahlen erfolgten einstimmig. Neben Triebsch sind Tobias Poremba (SPD) und Christiane Schmiedl-Bötticher (Grüne) neu im Ortsrat vertreten. Hugo Berkelmann (CDU) und Thomas Mazur (Wählergemeinschaft für Kirchhorst) hatten zuvor schon einen Sitz im Ortsrat.

Von Carina Bahl