Die Grundschulen Neuwarmbüchen und Kirchhorst sollen fusionieren, entstehen soll eine Schule mit zwei Standorten – so hatte es der Isernhagener Rat 2019 beschlossen. Heißen soll sie Grundschule Drei Eichen, dafür hatte sich der Ortsrat Kirchhorst in seiner jüngsten Sitzung ausgesprochen. Die Zahl drei soll dabei der Gartenstadt Lohne als räumlich eigenständigem Wohnbereich Rechnung tragen.

Ob der Ortsrat Neuwarmbüchen diesem Namensvorschlag der Nachbarn aus Kirchhorst folgt oder aber eine andere Idee eine Mehrheit findet, wird sich in der öffentlichen Sitzung am Mittwoch, 26. Februar, ab 18 Uhr im Haus der Begegnung, Immenzaun 13, entscheiden. Außerdem stehen die Sanierung von Gemeindestraßen und Anträge für den Haushalt 2021 auf der Tagesordnung. Zuhörer können sich in einer Einwohnerfragestunde zu Beginn der Sitzung zu Wort melden.

