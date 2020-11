Kirchhorst

In den vergangenen Wochen hat sich die Situation um geparkte Lastwagen, abgestellte Anhänger und Auflieger an der Straße Großhorst in Kirchhorst immer weiter zugespitzt. Die Anwohner protestierten heftig gegen die stets zugeparkte Straße. Seit Dienstagabend scheint sich nun eine Lösung abzuzeichnen.

Der Ortsrat sprach sich in seiner Sitzung einstimmig dafür aus, ein Durchfahrtsverbot für Lkw mit einem Gewicht von mehr als 7,5 Tonnen vom Kirchhorster Kreisel bis zur Straße Kollberg einzuführen. Und es gibt ein Entgegenkommen des Transportunternehmens Mazur. Das hatte in der Vergangenheit oftmals seine Fahrzeuge an der Straße abgestellt, was aktuell auch nicht verboten ist. Nach Kritik der Anwohner parkte es diese inzwischen um.

Von der Kreuzung Kollberg in Richtung Stellmacherstraße haben sich Lücken aufgetan, dennoch parken da noch Lastwagen und Anhänger. Quelle: Thomas Oberdorfer

Politiker wollen Durchfahrtsverbot an der Straße Großhorst

Vom Durchfahrtsverbot sollen laut Bürgermeister Herbert Löffler ( SPD) nur landwirtschaftliche Fahrzeuge und der Zulieferverkehr zu den Hausnummern 1 bis 22 der Straße Großhorst ausgenommen werden. Des Weiteren wünscht sich der Ortsrat ein Park- beziehungsweise Halteverbot mit zeitlicher Begrenzung im weiteren Verlauf der Straße bis zur Stellmacherstraße.

„Da muss was passieren“, sagte Jackie Pickering ( CDU). Wer auf der Straße Großhorst spazieren gehen wolle, komme nur beschwerlich voran. Auch Ulrich von Rautenkranz ( FDP) befürwortete den Anstoß. Ein Durchfahrtsverbot für schwere Lkw ist seiner Meinung nach ein erster Schritt, um eine Erleichterung für die Anwohner zu schaffen. „Wir müssen sehen, ob sich das bewährt, oder ob noch nachgebessert werden muss“, erklärte er. Schließlich stehe der Ausbau der Straße Großhorst an. Doch bevor dieser geplant werden kann, fordert der Ortsrat eine Anliegerversammlung. Angesichts der Corona-Pandemie gibt es dafür aber noch keinen Termin. Somit könnte sich auch der Ausbau verschieben.

Speditionen und Gemeinde sollen sich an einen Tisch setzen

Das Problem mit der zuletzt stetig steigenden Zahl von geparkten Lkw an der Straße Großhorst sieht auch Thomas Mazur (parteilos). Dessen Eltern gehört die gleichnamige Spedition, deren Lastwagen in der Vergangenheit ebenfalls dort parkten. Die Firma wird allerdings nicht mehr von seiner Familie geleitet, erklärte Mazur. Die Geschäfte führt Andreas Kitzmann. „Mein Vater ist 81 Jahre alt und arbeitet nicht mehr mit“, sagte der Steuerberater. Er selbst wohnt an der Straße Kollberg und betreibt dort zudem mit seiner Frau Birga Mazur-Rodak, Lars Muff und Felix Zlatkovic die Landwirtschaft Permakultur.

Der parteilose Mazur ist sich sicher, dass die Unternehmen an der Straße Großhorst inzwischen wachgerüttelt wurden und das Problem verstanden haben. Doch er sieht auch, dass Betriebe wachsen und entsprechender Parkraum fehle. „Deshalb sollten sich Speditionen und die Gemeinde an einen Tisch setzen“, sagte er und appellierte an alle, eine gemeinsame Lösung zu finden. Dass die Anwohner die Nase voll haben, versteht Mazur und rät: „Die Bewohner sollen sich per Telefon direkt an die Firmen wenden, und die kümmern sich.“

Transportunternehmen fährt Lkw und Anhänger weg

Indes sicherte das Transportunternehmen Mazur zu, dass es dort keine Lastwagen und Auflieger mehr abstellen wird. „Wir haben den Protest der Anwohner mitbekommen und gleich die Anhänger weggefahren“, sagte Geschäftsführer Kitzmann auf Nachfrage. Und tatsächlich: Die Straße sah bereits am Mittwochnachmittag wie leer gefegt aus.

Allerdings: Noch ist nichts in trockenen Tüchern. Bislang ist das Durchfahrtsverbot für Lkw an der Straße Großhorst sowie ein Park- und Halteverbot ab der Kreuzung Kollberg lediglich eine Empfehlung des Ortsrats. Über den Vorschlag der Kirchhorster entscheidet final der Rat der Gemeinde in seiner nächsten Sitzung.

