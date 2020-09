Kirchhorst

Seit wenigen Tagen begrüßen neue Botschaften alle, die nach Kirchhorst fahren – und die Nachrichten sind durchaus selbstbewusst formuliert. So erfahren Autofahrer aus Richtung Altwarmbüchen kommend, dass der Ortsteil „mit Abstand das schönste Isernhagen“ sei. Aus Richtung Neuwarmbüchen weist eine gelbe Tafel auf „das tollste Vereinsleben“ hin. Und aus Burgdorf kommend erfährt man: Kirchhorst hat „die beste Schule und Kita“.

Begrüßung am Edeka-Markt: „Mit Abstand das tollste Vereinsleben“. Quelle: privat

Nun ist ein gewisses Kirchturmdenken durchaus verbreitet in Isernhagen – viele sind überzeugt, dass genau ihr Ortsteil der allerschönste ist. In großen Lettern einfach mal so gegen die Nachbarn aus anderen Ortsteilen zu frotzeln, das liegt den Kirchhorstern aber fern. „Mit Abstand“ – so beginnen die neuen Botschaften auf den Begrüßungsschildern, und das ist der Corona-Pandemie geschuldet.

Aus Richtung Burgdorf rückt ein Schild Schule und Kita in den Fokus. Quelle: privat

„Wir wollen daran erinnern, dass die Krise noch nicht zu Ende ist, und dass Abstand zu halten noch immer wichtig ist“, erläutert Christian Possienke, Vorsitzender des SSV Kirchhorst und des Isernhagener Rates, den ernsten Hintergrund. Im April hatte er gemeinsam mit dem Männerstammtisch Kirchhorst die erste derartige Plakatierung initiiert. Nun wurden die Schilder mit neuen Botschaften überklebt, die Firma Kontra Werbetechnik hat das kostenlos erledigt.

Von Frank Walter