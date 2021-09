Isernhagen F.B

Eine Mischung aus Jazz, Soul und Funk präsentieren Sängerin und Komponistin Oxana Voytenko und Pianist Boris Netsvetaev bei ihrem Konzert am Freitag, 17. September, im KulturKaffee Rautenkranz in Isernhagen F.B. an der Hauptstraße 68. Beginn des Konzerts ist um 20 Uhr. Der Einlass startet um 19 Uhr mit der Möglichkeit, sich kulinarisch auf den Abend einzustimmen.

Lesen Sie auch Kultursommer Hannover: Oxana Voytenko singt beim ersten Hinterhofkonzert

Duo präsentiert mitreißende Melodien

Das Duo ist dafür bekannt, musikalische und kulturelle Grenzen aufzuheben. Sein Geheimrezept besteht aus einer Kombination von unkonventionellen Taktarten und mitreißenden Melodien: swingender Jazz, gefühlvolle Soulballaden und groovende Funksongs. Voytenko studierte Jazzgesang und Komposition an der Hochschule für Musik, Theater und Medien in Hannover. Im Jahr 2011 gründete sie das „Oxana Voytenko Quartett“, für das sie selbst Stücke komponiert. Pianist Netsvetaev absolvierte an der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst in Hamburg sein Studium. Er gehört seit 2000 zur Band von Steve Reid, mit der er drei Alben einspielte und international auf Konzertbühnen unterwegs war.

Karten für das Konzert im KulturKaffee Rautenkranz kosten 20 Euro. Reservierungen sind möglich unter Telefon (0 51 39) 9 78 90 50 und (01 72) 4 34 10 92 sowie per E-Mail an info@rautenkranz-kultur.de. Es gilt die 3-G-Regel: Besucherinnen und Besucher müssen geimpft, genesen oder aktuell negativ auf Corona getestet sein.

Von Katerina Jarolim-Vormeier