Großburgwedel

Ein Paar aus Hannover hat im Penny-Markt an der Bothfelder Straße in Altwarmbüchen Süßigkeiten, Shampoo und Zahnbürsten im Wert von knapp 80 Euro gestohlen. Als es an der Kasse vom Personal auf seinen Diebstahl angesprochen wurde, eskalierte die Situation. Dafür drohte den beiden Dieben vor dem Amtsgericht Burgwedel eine empfindliche Strafe – doch die Verhandlung ging für sie glimpflich aus.

Im Februar diesen Jahres steckte die 35-jährige Angeklagte im Supermarkt verschiedene Waren in eine sogenannte Diebesschürze, eine Art Beutel, den sie unter ihrer Kleidung trug. Ihr 40-jähriger Lebensgefährte deckte sie dabei. Als die beiden von Mitarbeitern an der Kasse des Supermarktes angesprochen wurden, machte der Mann Drohgebärden und versuchte, eine Angestellte mit einem Einkaufswagen wegzudrängen, schließlich flüchtete er. Die Frau hingegen wurde festgehalten.

Angeklagte erhalten mildere Strafe

Dafür drohte den beiden eine Freiheitsstrafe von mindestens einem Jahr wegen räuberischen Diebstahls. Doch das Schöffengericht unter Vorsitz von Richter Michael Siebrecht verhängte in seinem noch nicht rechtskräftigen Urteil eine Freiheitsstrafe von zehn Monaten für den Angeklagten und eine von acht Monaten für die Angeklagte wegen gewerbsmäßigen Diebstahls und Nötigung. Die Strafe wurde in beiden Fällen zur Bewährung ausgesetzt. Dazu bekommen die beiden Hannoveraner Bewährungshelfer und müssen gemeinnützige Arbeit leisten.

Der Grund für die mildere Strafe: Den Angeklagten konnte ein räuberischer Diebstahl nicht nachgewiesen werden. Dafür hätten sie bei der Eskalation im Supermarkt versuchen müssen, im Besitz der gestohlenen Waren zu bleiben. Dass die beiden Angeklagten die Sachen gestohlen hatten, weil sie Hunger hatten und ihre Kinder versorgen wollten, nahm das Gericht ihnen angesichts der Beute nicht ab. Denn sie hatten nicht nur Reiniger, Baby-Öl und Shampoo, sondern auch Süßigkeiten eingesteckt. „Auch bei größerem Hunger würde man sich für andere Dinge entscheiden“, sagte Siebrecht.

Angeklagte mehrfach vorbestraft

Und es ist nicht das erste Mal, dass die beiden straffällig wurden. Seit die gebürtigen Rumänen vor ein paar Jahren nach Deutschland kamen, wurden sie regelmäßig verurteilt. Das Paar erhalte neben den Einkünften des Mannes genug soziale Leistungen und versuche dann, durch kriminelle Handlungen auch noch die Einnahmen zu verbessern, sagte Siebrecht. Für ihn sei es daher schon schwierig, daran zu glauben, die Angeklagten würden keine Straftaten mehr begehen.

Trotzdem setzte das Gericht die Strafen zur Bewährung aus – insbesondere in Hinblick auf die sieben Kinder des Paares. Die sollten in diesem Fall keine Kollateralschäden sein, sagte Siebrecht. Die Angeklagten waren geständig und entschuldigten sich vor Gericht. „Ich will mich integrieren“, sagte der 40-Jährige. Einst seien sie nach Deutschland gekommen, um ihren Kindern ein besseres Leben zu ermöglichen.

Während der Verhandlung gab der Mann an, nur aus dem Supermarkt geflohen zu sein, um seinen Sohn zu schützen. Dass die Angeklagten ausgerechnet ihren elfjährigen Sohn bei der Aktion dabei hatten, stieß dem Gericht trotzdem bitter auf. „Einen Elfjährigen dabei haben, wenn man auf Klautour geht, das ist aus meiner Sicht unverzeihlich“, sagte Siebrecht.

Von Alina Stillahn