Isernhagen

Während der 105 Minuten auf der Bühne des Isernhagenhofs spricht er natürlich kein einziges Wort, aber über seine Kunst könnte Peter Mim Vorlesungen halten. Kein Wunder: Der 68-jährige, aus Bulgarien stammende Wahl-Isernhagener hat seinen Beruf als Pantomime und Schauspieler von der Pike auf gelernt – unter anderem in Moskau. Geehrt mit zahlreichen Preisen im In- und Ausland, ist er als Gastdozent für Körpersprache und Pantomime an der Hochschule für Musik und Theater in Hannover sowie an seiner eigenen Schule als Trainer für Körpersprache und nonverbale Kommunikation tätig. Ein Interview für alle, die mehr über das Genre Pantomime wissen wollen.

Pantomime bewegt Gedanken

Ihre stille Kunst verzichtet freiwillig auf Sprache. Wo packen Sie Ihre Zuschauer?

Die Kunst der Pantomime stammt aus antiken Zeiten, vielleicht aus dem antiken Griechenland. Pantos – alles, mimos – nachahmen. Es entstand als eine Form der Theaterkultur, die aus Beobachtungen der Umwelt, der Natur und deren Zusammenwirkung eine neue Form der theatralischen Expressionskunst geschaffen hat, die auf subtile, indirekte, aber kraftvolle Art und Weise die Emotionen der Zuschauer adressiert. Kunst bedarf nicht immer Worte, um die Zuschauerherzen zu erreichen – das kennen wir aus der Musik und der bildenden Kunst. Genauso erschafft die Pantomime Welten, vermittelt Gefühle, berührt und bewegt Gedanken. Gerade weil sie keine Worte bedarf, wird nichts erzwungen.

Sich selbst wiedererkennen

Die Kunst der Pantomime überlässt dem Zuschauer genügend Freiraum zur eigenen Interpretation und philosophischen Auseinandersetzung. Es entsteht in dieser Dynamik aber auch etwas ganz anderes – vielleicht ein psychologisches Phänomen: Der Zuschauer erkennt immer etwas von dem, was auf der Bühne geschieht, auch wieder – aus dem eigenen Erleben, aus der eigenen Gedankenwelt, aus der eigenen Persönlichkeit und wird dadurch zum Nachdenken gebracht, zum kritischen Bewerten seines eigenen Handelns, zur kritischen Diskussion mit dem ihm umgebenden Geschehen. Das ist der philosophische Spiegel, den ich jedem Einzelnen vorhalte.

Pantomime – eine machtvolle Waffe

Und nicht nur im Individuellen hat die Pantomime diese Wirkung. Sie ist eine machtvolle Waffe, um soziale und politische sowie andere gesellschaftliche Geschehnisse darzustellen, zu kommentieren und vielleicht zu kritisieren. Es liegt eine unbeschreibliche metaphorische Kraft in der Kunst der Pantomime, die sie deutlich von den reinen Nachahmungsrollenspielen abhebt und zu einem machtvollen Instrument im gesellschaftlichen Kampf gegen Diktaturen oder gesellschaftliche Missstände verwandelt.

Renaissance im ehemaligen Ostblock

So hat gerade in den Ländern des ehemaligen Ostblocks in den Jahren des Kalten Krieges die Pantomime eine große Renaissance erlebt. Große theatralische Produktionen wurden wie aufwendige Opernvorstellungen aufgestellt. Dargestellt wurden meistens Mimodramen, angelehnt an von der Zensur erlaubte Buchklassiker, die aber zwischen den Zeilen immer mehr und mehr Freigeist vermittelten. Die Zuschauer erlebten diese Kunst als eine kleine Oase der Freiheit, eine Entführung in ein anderes, freies Universum, wo sie, anders als in der von der Partei kontrollierten Realität, ihren Gedanken freien Lauf lassen konnten. Wer weiß, vielleicht wurde der Mut zur Demokratie in diesen Ländern dadurch unterstützt und ist so weitergewachsen!

Halten Sie Ihrem Publikum auch bisweilen einen gesellschaftskritischen Spiegel vor wie Charlie Chaplin in „Der große Diktator“ und „Moderne Zeiten“? Worum geht es Ihnen?

Heute nutzen Kulturschaffende aller Welt immer mehr wortlose Formen, um Kritik an politischen Missständen zu üben, um die Aufmerksamkeit der Zuschauer auf wesentliche globale Geschehnisse wie Krieg und politische Oppression zu lenken. Im Bereich der Animationskunst entstehen stumme Kurzfilme, im Bereich der Bildenden Kunst, spätestens seit Beuys und Marina Abramović, immer mehr Installationen. Dabei werden menschliche Darsteller als Teil dieser Installationen integriert. Diese Formen und die sprachlose Mimenkunst beginnen, sich mit einem neuen modernen Akzent einander zu nähern.

Seit Chaplin viele zusätzliche Themen

Es hat sich seit Chaplin viel verändert. Die Botschaft ist dieselbe: aus der Observation eine Introspektive zu schaffen, die kollektiv zu einer globalen neuen Weltanschauung führen wird. Je mehr wir uns damit beschäftigen, desto mehr wird sich etwas in den Köpfen der Menschen zum Positiven verändern. Die wortlose Kunst der Pantomime kann auf ebenso einer Weise friedvolle und positive Botschaften zu global aktuell brennenden Themen vermitteln. Insgesamt haben sich die Themen vervielfacht – es geht um die neue Ära der One-Man-Leaderships, durch Politik und Wirtschaft diktierte Oppressionen, um Völker-Migrationen und die Entstehung einer global-nationalistischen Welle in vielen Ländern, einer Art neuer Rassismus. Diese Verkettung von Themen bestimmt zurzeit viele gesellschaftlichen Entwicklungen weltweit.

Macht zur Freiheit

Aber auch das existenziell wichtige Thema des Klimawandels oder, ganz aktuell, die Bekämpfung mit Pandemien – all diese Themen können mit der Sprache der Pantomime diskutiert werden. Und umgekehrt kann die Pantomime dazu führen, dass Botschaften die Zuschauer erreichen. Das Publikum ist dann plötzlich nicht mehr nur der Observierende, sondern wird miteinbezogen, durch die dabei im Individuum entstehenden Emotionen und die persönliche Verantwortung geweckt werden. Der Zauber der Pantomime ist also aufgrund ihrer Vielfältigkeit und ihres Expressionismus eine Macht zur Freiheit.

Als Pantomime verfügen Sie über Instrumente wie Poesie und Komik. Lassen diese sich gegen das zunehmend raue und polarisierte gesellschaftliche Klima einsetzen?

Freiheit und Fortschritt durchzusetzen ist in der Vergangenheit nicht einfach gewesen. Die Macht der heutigen Zeit ist, dass wir durch verschiedene Kunstformen enorme Wirkung erreichen können. Es braucht nicht immer blutige Revolutionen. Die Pantomime hat sich als eine stille und subtile, aber machtvolle Kunstform bewährt. Wir sind gerade in der heutigen Zeit Zeugen von Demonstrationen und Protesten weltweit, die oft in Gewalt enden und keine ideale Lösung finden. Früher war es der Kalte Krieg, Vietnam – heute reicht die Liste der Brennpunkte weit: die weltweiten Flüchtlingskrisen, innenpolitische Geschehnisse wie Frankreich und die gelben Westen, die Hong-Kong-Proteste, der sich global auswirkende Konflikt um Iran und den USA und so viele mehr.

Jeder kann frei reflektieren

Meine Protagonisten im Comedystück „Das Parlament“ sitzen nicht nur im hiesigen Bundestag – vor zwei Jahrzehnten saßen sie im gerade neu demokratisch gewählten Parlament in Bulgarien, aber jeder Zuschauer kann wählen, ob er sie heute nicht zum Beispiel in Brüssel erlebt, bei einer heißen Debatte um den Brexit. Ich setze dem Zuschauer keine Grenzen, so hat jeder Freiheit, sich zu dem, was ihn und sein Umfeld wirklich bewegt, Gedanken zu machen und zu reflektieren. So ist die Kunst der Pantomime nicht nur wortlos, sondern auch grenz- und vor allem zeitlos.

Zum schulischen Repertoire Ihres Mimart-Studios, das Sie seit 2005 in Isernhagen betreiben, gehört nonverbale Kommunikation. Was könnte man von Ihnen als Dozent für den Alltag lernen?

Natürlich kann man die Pantomime auch als ein wirkungsvolles Instrument in der nonverbalen Kommunikation einsetzen. Dabei geht es nicht nur um die gezielte Körpersprache, die auch einen starken Einfluss auf Gesprächspartner ausüben kann, sondern auch um Präsenz, um Aura, um Persönlichkeitsentfaltung. Man hat in aktuellen psychosozialen Studien herausgefunden, dass die ersten sieben Sekunden bei einer Begegnung zweier Gesprächsparteien für den weiteren Verlauf ausschlaggebend sind und die weitere Kommunikation bestimmen.

Das Gegenüber lesen lernen

Wenn wir es also in diesen sieben Sekunden schaffen, dem Menschen gegenüber mittels unserer Körpersprache das notwendige Vertrauen, Professionalität und Präsenz zu vermitteln, würde sich das positiv auf dem gesamten Verlauf der Zusammenarbeit auswirken. Genauso können wir erlernen, unser Gegenüber zu lesen. All diese Techniken können helfen, eine bessere, fließende Kommunikation zu gestalten. In meinem Mimart-Studio werden regelmäßig solche Schulungen neben der regulären Pantomimenausbildung angeboten.

Vermittle die richtige Botschaft

Auch Theater-Studierende oder Tänzer, Opernsänger und andere Darsteller profitieren gerade von der Pantomimenausbildung als ein unverzichtbares Instrument für bessere Bühnenpräsenz. Last but not least vermittelt die Kunst der Pantomime für den Alltag eine ganz wichtige Botschaft: Beobachte deine Umwelt, beobachte die Welt, reflektiere sie, reflektiere auch über dich selbst, und vermittle nach außen, mittels deiner Ausdruckskraft, die richtige, positive Botschaft. Antworte auf deine Welt adäquat und angemessen. Wenn uns die Kunst der Pantomime im Alltag etwas lehrt, dann ist es, wenn man so will, eine Art des Zens im Umgang miteinander.

Von Martin Lauber