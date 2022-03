Isernhagen H.B

Kaum ein Thema kann wohl so gut unter das Siegel „Dauerbrenner“ gefasst werden wie das Parkchaos am Hufeisensee in Isernhagen H.B. Kaum scheint die Sonne, kaum steigen die Temperaturen auf badefreundliches Niveau, vergessen Jahr für Jahr Hunderte Autofahrer, was sie einst zu den Themen Halteverbot und Rettungszufahrten in der Fahrschule gelernt haben. Der eigentlich für den Privatverkehr gesperrte Landwehrdamm zwischen Seehaus und dem Nordufer mutiert somit regelmäßig zum Großparkplatz – ohne Rücksicht auf Verluste. Die Gemeinde umschreibt das Phänomen in ihrer neuesten Vorlage zum Thema in charmantem Verwaltungsdeutsch als „starken Naherholungsdruck“. Kurzum: Um möglichst kurze Wege zum See zu haben, parken die Besucher auch dort, wo sie nicht parken sollten.

Das Halteverbot am Landwehrdamm wird Jahr für Jahr im Sommer ignoriert. Quelle: Katerina Jarolim-Vormeier

Doch eine Lösung für das Problem des wilden Parkens, des Vandalismus und der Vermüllung rund um den See ist schwierig, wie sich jetzt erneut im Rat zeigte. Die CDU hatte beantragt, anstatt der durchgehend offen stehenden Schranke, die 2009 in Höhe des Seehauses errichtet wurde, einen stabilen Schlagbaum hinter dem Kletterpark PirateRock zu errichten – doch die Gemeinde machte schnell klar: Daraus wird nichts.

18.000 Euro Schaden an Schranke innerhalb weniger Jahre

Das Problem: Der Landwehrdamm ist die einzige Erschließung zu den Bodenabbaugewässern hinter dem Hufeisensee – verteilt auf Isernhagener und Langenhagener Gebiet. Mehr als 100 Nutzern muss der Zugang über den Landwehrdamm somit ermöglicht werden. Das Abbauunternehmen konnte die Schranke stets per Telefon öffnen, Feuerwehr, DLRG und andere Rettungsdienste nutzten eine Signalanlage, für Landwirte und andere Nutzer gab es eine Transponderkarte. Doch immer wieder wurde die Schranke beschädigt – auf 18.000 Euro summiert die Gemeindeverwaltung die Reparaturen allein in den ersten vier Jahren. Seit 2014 wurde die Schranke daher nur noch zu den Hauptbadezeiten geschlossen, wenn ein Sicherheitsdienst vor Ort war. Dieser wurde im Rahmen der Haushaltsberatungen jedoch 2021 vom Rat eingespart.

Die Schranke zum Landwehrdamm steht offen – zu oft wurde sie im geschlossenen Zustand schon beschädigt. Quelle: Frank Walter

Ordnungsamt versucht, wildes Parken auf eine Seite zu reduzieren

Ein Schlagbaum, wie ihn die CDU nun zur Diskussion gestellt hat, wird es nicht geben, teilte die Gemeinde dem Rat mit. Dieses Vorhaben scheitere schon allein daran, dass das Abbauunternehmen abgelehnt habe, diesen zu bedienen. Nicht zuletzt, weil ungeklärt sei, wie man sich verhalten müsste, wenn zur Schließzeit doch noch Autos im abgesperrten Bereich stünden. Das Ordnungsamt hat daher im vergangenen Jahr noch einmal die Halteverbotsschilder an der Ostseite des Landwehrdamms verstärkt – und ausdrücklich auf die Rettungswege hingewiesen. Auf der Westseite stehen die Schilder nicht, in der Hoffnung, dass man das wilde Parken so zumindest auf eine Seite des asphaltierten Weges verbannen könne, um die Rettungswege bei gutem Wetter freizuhalten.

Um einen möglichst kurzen Weg zum Badesee zu haben, stehen Jahr für Jahr viele Autos im Halteverbot. Quelle: Katerina Jarolim-Vormeier (Archiv)

Gemeinde soll Kosten für Sicherheitsdienst im Sommer ermitteln

Bereits im Ortsrat H.B. wurde jedoch deutlich: Das genügt den Politikern nicht. Das Parken im gesperrten Bereich dürfe gar nicht erst toleriert werden. Im Prinzip helfe nur eine regelmäßige Kontrolle – die Polizei und Ordnungsamt aber nicht an jedem Wochenende im Sommer leisten könnten. Die Gemeinde soll daher jetzt erneut die Kosten für einen Sicherheitsdienst prüfen, der in der Hauptsaison vor Ort kontrollieren und das wilde Parken eindämmen soll. Noch im März soll die Kalkulation da sein, um bis zum ersten Badetag eine Lösung erreichen zu können.

