Altwarmbüchen

Die Polizei hat gute Chancen, diese Fahrerflucht aufzuklären: Am Montag beschädigte in Altwarmbüchen ein Fahrzeug beim Ein- oder Ausparken einen Audi A3. Der Unfall geschah zwischen 7 und 15.50 Uhr auf dem Parkdeck gleich neben dem Rathaus an der Stettiner Straße. Dabei trug der Audi Kratzer im linken vorderen Bereich davon. Ohne sich weiter um den Schaden zu kümmern, floh der Unfallverursacher. Die Polizei gibt in ihrem Bericht den Schaden mit 1500 Euro an.

Glück für die Beamten: Sie konnten an dem beschädigten Audi Farbreste des unfallverursachenden Fahrzeugs sicherstellen. „Durch eine kriminaltechnische Untersuchung kann nun der Autotyp festgestellt werden“, erläutert ein Polizeisprecher. Zudem hoffen die Beamten des Polizeikommissariats Großburgwedel auf Zeugenaussagen. Wer etwas beobachtet hat, kann sich unter Telefon (05139) 9910 melden.

Von Thomas Oberdorfer