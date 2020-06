Isernhagen

20 neue Dauercamper sind schon da – und es kommen weitere hinzu. „Bei uns am Parksee Lohne hat die Nachfrage nach Stellplätzen in den vergangenen Wochen enorm zugenommen“, sagt Betreiberin Ingrid Rexrodt erfreut. „Der Platz ist einfach begehrt.“ Vorwiegend junge Familien mit kleinen Kindern gehörten zu den Neuankömmlingen.

Eine Erklärung dafür hat sie auch: „Die Leute wollen raus aus der Stadt. Sie wollen einen ruhenden Pol hier in der Gegend haben.“ Und es gibt einen Unterschied zu den vergangenen Jahren: „Da kamen die neuen Camper eigentlich immer verteilt über die ganze Saison, diesmal hatten wir gleich zu Beginn einen richtigen Ansturm.“ Der kleine See vor den Toren Hannovers mausert sich zu einer Alternative zum Urlaub in fernen Gefilden.

Wie viel Prozent ihrer gut zwölf Hektar großen Fläche sie bei den aktuellen Corona-Beschränkungen vermieten kann, weiß Rexrodt gar nicht so genau. „Das ist aber auch völlig unerheblich. Selbst bei großem Andrang schaffen wir nicht einmal 50 Prozent Auslastung“, sagt sie mit einem Lachen. „Unsere Fläche ist so groß, da können wir bei fast jeder Anzahl an Gästen einen großen Sicherheitsabstand einhalten.“

Bianca Wood gießt auf dem Campingplatz am Parksee Lohne die Blumen im Vorgarten ihres Heims. Quelle: Hauke-Christian Dittrich/dpa

Gaststätte hat nun größere Terrasse

Rund 16 Fußballfelder misst das Areal, auf dem sie und ihre Schwester den Campingplatz betreiben. Die aufgrund der Coronavirus-Pandemie bedingte Schließung haben die Betreiberinnen dazu genutzt, die Gaststätte Lohner Seestern aufzuhübschen. Neben Maßnahmen in der Küche wurde die Terrasse vergrößert. Das macht sich allerdings nicht direkt bemerkbar. „Wir haben aufgrund des erforderlichen Mindestabstands derzeit die gleiche Anzahl an Plätzen wie früher“, sagt Rexrodt. „Die 16 Tische mit je vier Sitzplätzen stehen aber alle deutlich weiter auseinander.“

Die Plätze wurden in den vergangenen zwei Wochen von den Dauercampern schon in Beschlag genommen. Viele saßen dort abends noch beisammen. „Man brauchte aber dann schon ein Jäckchen, weil es ziemlich frisch wurde“, so die Betreiberin. Ihr ist bewusst, dass der Betrieb sehr wetterabhängig ist. In den vergangenen Jahren kamen an sonnigen Tagen bis zu 1000 Besucher am Tag auf die Anlage. So viele sind es in diesem Jahr aber noch nicht – noch ist ja längst keine Hochsaison.

Viele Besucher kommen mit dem Fahrrad

Rexrodt stellt seit der Wiederöffnung ihres Campingplatzes im Mai zudem eine Zunahme an Tagesgästen fest. „Es kommen sehr viele Leute mit dem Fahrrad zu uns.“ Kinder toben sich auf dem Spielplatz aus oder wagen den Sprung in den See. „Die kennen keine Hemmungen und sind mutig, die Eltern sind bei den Temperaturen noch sehr zögerlich“, stellt Rexrodt amüsiert fest.

Sie ist insgesamt erleichtert, dass sie die Corona-Krise bis jetzt relativ unbeschadet überstanden hat. „Von allen Tourismuszweigen haben die Campingplätze noch Riesenglück gehabt“, sagt sie.

Noch sind Stellplätze zu haben

Übrigens: Auch wenn die Stellplätze direkt am Seeufer längst alle vergeben sind, es gibt noch freie Plätze auf dem Campingplatz Parksee Lohne. Ein 100 Quadratmeter großer Stellplatz kostet „monatlich im Durchschnitt 50 Euro“, erklärt Rexrodt.

Von Mark Bode