Altwarmbüchen

Demokratie stärken und verständlich machen: Kurz vor den Weihnachtsferien unterstützt die Partnerschaft für Demokratie die IGS mit drei Projekten. Dafür erhält die Schule am Helleweg in Altwarmbüchen eine Spende von insgesamt 18.142,85 Euro.

Die erste Spende soll an der IGS einen Workshop mit dem Rapper Spax mit dem Thema „Niemals sprachlos“ sowie ein Graffiti-Projekt finanzieren. Zudem erhält die Schule einen Materialkoffer über alle Weltreligionen. Diesen erhält auch die Grundschule Drei Eichen in Kirchhorst. Dazu gibt es Geld für einen Workshop.

Gemeinde und Verein kooperieren

Die Partnerschaft für Demokratie ist eine Kooperation zwischen der Gemeinde Isernhagen und dem Verein Politik zum Anfassen, die am Bundesprogramm „Demokratie leben!“ teilnimmt. Der Zusammenschluss hat im Mai seine Arbeit aufgenommen und vergibt jetzt das erste Mal Geld für ausgewählte Projekte.

Bereits im Dezember 2019 hatte der Rat beschlossen, sich für das Bundesprogramm „Demokratie leben!“ zu bewerben. Im Mai erhielt die Verwaltung den Förderbescheid des Bundes. Isernhagen nimmt als eine von 500 Kommunen bundesweit an dem aufgelegten Programm teil. Das Projekt gestalten die Gemeinde Isernhagen und der Verein Politik zum Anfassen gemeinsam – und erhalten bis 2024 jährlich 125.000 Euro Fördergeld.

Davon gehen pro Jahr 65.000 Euro an den Verein, der für die inhaltlich-fachliche Beratung der Projekte und die Begleitung zuständig ist. Weitere 40.000 Euro sind für die jeweiligen Projekte etwa in Vereinen, bei der Feuerwehr oder in Schulen vorgesehen. Jeweils 10.000 Euro erhalten der Jugendfond für Aktionen von Jüngeren sowie der Bereich Öffentlichkeitsarbeit.

Gleichstellungsbeauftragte leitet das Großprojekt

Das Großprojektes leitet Isernhagens Beauftragte für Gleichstellung, Integration und Inklusion, Irene Sassenburg-Fröhlich. Sie kümmert sich um die ordnungsgemäße Verwendung der Fördermittel, und sie ist für die rechtlichen und inhaltlichen Aspekte der Umsetzung der Partnerschaft verantwortlich. Sassenburg-Fröhlich und der Verein Politik zum Anfassen laden zu zwei bis drei öffentlichen Demokratie-Konferenzen pro Jahr ein, an denen jeder teilnehmen kann.

Zudem gibt es den sogenannten Begleitausschuss, in dem etwa die Bürgerstiftung, das Helfernetzwerk, die Sport AG, der Verein Caspo, ein Vertreter der Schulen sowie jeweils ein Politiker jeder Partei und Gruppierung sowie Rathausmitarbeiter die Ideen für die Projekte in der Gemeinde sichten und auswählen. „Allerdings sollen die Politiker und Verwaltungsmitarbeiter in der Minderheit bleiben“, sagt die Gleichstellungsbeauftragte über die Vorgabe des Bundesprogramms. Im Jugendforum entwickelten Kinder und Jugendliche Ideen, wie sich die Demokratie stärken lasse.

Von Katerina Jarolim-Vormeier