Altwarmbüchen

Was im Mai etwas abstrakt startete, nimmt inzwischen konkrete Formen an: Die Gemeinde Isernhagen ist im Förderprogramm „Demokratie leben!“ des Bundes und der damit einhergehenden Partnerschaft Demokratie mit dem Verein „Politik zum Anfassen“ gut ein halbes Jahr nach dem Start aktiv. Nachdem mehr als 20.000 Euro Fördergeld für Projekte an Schulen geflossen sind, wurde in der vergangenen Woche eine neue Anlaufstelle für Demokratieprojekte geschaffen: in einem ehemaligen Ladenraum an der Königsberger Straße 18 in Altwarmbüchen.

Neuer Raum bietet Platz für Veranstaltungen und Podcasts

Das sogenannte Jugendforum, eines der Gremien, die das Förderprogramm vorschreibt, hat dafür kräftig Hand angelegt: Die Jugendlichen stellten unter anderem mit Unterstützung von zwei Designerinnen von „Wert der Dinge“ eigene Möbel her. Zudem wurden ideale Bedingungen geschaffen, um beispielsweise Podcasts dort aufzunehmen. Überhaupt soll der neue Raum eine Anlaufstelle für die Isernhagenerinnen und Isernhagener werden, wenn es um die Stärkung der Demokratie geht. So ist beispielsweise auch eine Mitmachausstellung geplant, bei der kommunalpolitische Inhalte aus der Gemeinde spielerisch vermittelt werden. Andere Veranstaltungen sind ebenfalls denkbar im neu geschaffenen Quartier, das den Titel „Demokratielebensraum“ trägt. Unterstützt werden die Projekte auch von der niedersächsischen Lotto-Sport-Stiftung.

Ideen und Projekte rund um Demokratie für 2022 gesucht

Vereine und Bürger sind aufgerufen, sich mit Aktionen und Ideen an der Partnerschaft Demokratie in Isernhagen zu beteiligen. Förderfähig sind alle Projekte, die sich für ein vielfältiges, respektvolles und gewaltfreies Miteinander einsetzen. Alle Informationen dazu gibt es online auf www.politikzumanfassen.de/isernhagen.

Von Carina Bahl