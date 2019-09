Kirchhorst

Pastor Jens Seliger verlässt die St.-Nikolai-Kirchengemeinde in Kirchhorst. Einen letzten Gottesdienst mit dem scheidenden Pastor werden die Konfirmanden am Sonntag, 29. September, feiern. Dafür haben die Mädchen und Jungen einen Erntedankgottesdienst vorbereitet, in dem sich Seliger von seinen Konfirmanden ve...