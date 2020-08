Kirchhorst

Seit 1. Juni arbeitet Jessica Jähnert-Müller als Pastorin in der Kirchengemeinde St. Nikolai – und im Gegensatz zu früher in der Gemeinde arbeitenden Pastoren zieht die 35-Jährige nicht ins Pastorenhaus. Dieses steht damit nach dem Weggang von Pastor Jens Seeliger weiterhin leer, und daran ändert sich wohl auch in den nächsten Monaten nichts, wie Jähnert-Müller sagt.

Sie wisse, dass jede Kirchengemeinde sich den Pastor oder die Pastorin am Ort wünsche. „Aber schon bei meiner Bewerbung und Vorstellung habe ich gesagt, dass ich mit meiner Familie weiterhin in Altwarmbüchen wohnen bleibe werde“, sagt sie mit Blick darauf, dass ihr Mann Sebastian als Pastor in der Christophorusgemeinde arbeitet und im dortigen Pastorenhaus lebt.

Anzeige

Das Büro der Pastorin liegt direkt unter der Pastorenwohnung in Kirchhorst. Quelle: Lisa Höfel

Weitere HAZ+ Artikel

Der Wohnort sage auch nicht zwingend etwas darüber aus, wie fest der oder die Geistliche im Ort verwurzelt sei. „Ich kann im Ort wohnen und nicht richtig ankommen, ich kann aber auch jeden Tag in den Ort fahren und gut ankommen, weil ich mich einbringe“, betont die Pastorin. Sie habe gerade ihr Büro im Pastorenhaus in Kirchhorst eingerichtet, und dank der technischen Möglichkeiten müssten Kirchhorster nur die bekannte Telefonnummer (05136) 2810 anrufen und würden sie erreichen. „Damit bin ich immer präsent“, sagt Jähnert-Müller, die am vergangenen Wochenende die erste Konfirmation in diesem Jahr gestaltete.

Lesen Sie mehr: Das ist die neue Pastorin in St. Nikolai

Ihren Angaben zufolge hat der Kirchenvorstand bereits erste Ideen für die künftige Nutzung des Pastorenhauses, aber: „Wegen der Corona-Pandemie mit den Regelungen konnte das Thema noch gar nicht abschließend entschieden werden, weil einfach viele andere Dinge anstanden.“ Sie gehe deshalb davon aus, dass es bis zum Jahreswechsel dauern werde, bis konkrete Vorschläge öffentlich diskutiert werden könnten.

Von Antje Bismark