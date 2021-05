Kirchhorst

Beim Sturm in der vergangenen Woche schaute Birga Mazur-Rodak häufig besorgt vom Wintergarten ihres Wohnhauses an der Straße Kollberg in Kirchhorst auf den Neubau gegenüber: Das Gewächshaus der Permakultur Kirchhorst (PeKK) hielt dem starken Wind aber stand. Seit Monaten errichtet die Lehrerin mit ihrem Mann Thomas Mazur, Gärtner Felix Zlatkovic, Konstrukteur Joachim Schneider und vielen anderen Helfern auf dem Gelände der Permakultur Kirchhorst (PeKK) ein Treibhaus – und das in einem außergewöhnlichen Baustil.

4,9 Meter hoch: Das Team von Permakultur Kirchhorst baut ein Gewächshaus mit gotischen Bögen. Quelle: Katerina Jarolim-Vormeier

Gewächshaus-Kathedrale ist ein Prototyp

Im Dorf und unter den Kunden würden viele Menschen bereits mit einem Augenzwinkern von der „Gewächshaus-Kathedrale“ sprechen. Die Holzkonstruktion ist in Form eines spitzen, gotischen Bogens gebaut. „Das ist ein Prototyp“, sagt Birga Mazur-Rodak. Das Team von PeKK hat das 20 mal 7,7 Meter große und 4,9 Meter hohe Treibhaus selbst entworfen – und in Eigenregie an Freitagnachmittagen und Sonnabenden hochgezogen.

Die Metallstützen entwirft Konstrukteur Joachim Schneider. Quelle: Katerina Jarolim-Vormeier

Entstanden ist eine Mauer mit Steinen aus einem alten Bauernhaus. Auf den Metallstützen sind die Holzstreben befestigt. Scheiben sorgen für einen lichtdurchfluteten Bau. Das Regenwasser fließt durch Metall-Rinnen in einen Teich ab. Und 18 automatisch gesteuerte Fenster sorgen schließlich für das optimale Klima.

Wiener Forscher berät PeKK

„Erst hatten wir überlegt, ein altes Gewächshaus aufzustellen“, sagt Thomas Mazur. Doch der Transport und neue Glasscheiben hätten viel Geld gekostet. Ein klassischer Folientunnel kam für PeKK auch nicht in Frage, weil das Material nicht hell genug ist. Beratung holte sich das Team von Wolfgang Palme, Wiener Forscher in Sachen regenerativer Landwirtschaft.

Etwa in zwei Wochen schätzt Thomas Mazur können die ersten Tomatenpflanzen in das neue Gewächshaus einziehen. Auch Paprika, Auberginen und diverse Kräuter sollen dort künftig wachsen. „Mit dem Treibhaus wollen wir die Saison verlängern“, erläutert Gärtner Felix Slatkovic. Zwischen November und April wachsen speziell die verschiedenen Salate langsamer.

PeKK haben Thomas Mazur und seine Frau zusammen mit Landwirt Reinhard Hemme und Lehrer Lars Muff vor einigen Jahren gegründet. Die Permakultur schließt Pestizide, künstlichen Dünger und Umpflügen bewusst aus. Alles soll so natürlich bleiben wie möglich, die Eingriffe des Menschen sollen sich auf ein Minimum reduzieren. Und es geht nur das in Verkauf, was eben gerade reif ist.

Sie haben bei der Fertigstellung des Gewächshauses mit angepackt: Joachim Schneider (von links), Felix Slatkovic, Thomas Mazur und Birga Mazur-Rodak. Quelle: Katerina Jarolim-Vormeier

Im Winter bleibt das Gewächshaus kalt

So manch einer assoziiert mit einem Gewächshaus eine Pflanzenaufzucht in künstlicher Umgebung. Passt es denn zu dem Konzept Permakultur? Birga Mazur-Rodak meint ja. „Wir beheizen das gläserne Gebäude im Winter nicht“, sagt die Grundschullehrerin. Pflanzen, die der kalten Jahreszeit standhielten oder niedrige Temperaturen verkrafteten, sollen im kalten Gewächshaus herangezogen werden, erklärt sie.

Von Katerina Jarolim-Vormeier