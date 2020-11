Isernhagen

Der Senioren- und Pflegestützpunkt Burgdorfer Land bietet für Mittwoch, 2. Dezember, eine Sprechstunde in der Begegnungsstätte Altwarmbüchen, An der Riehe 32, an. Von 14 bis 16 Uhr haben Interessierte die Möglichkeit, in einem vertraulichen Gespräch mit einer Pflegeberaterin ihre Fragen rund um das Thema Pflege zu stellen und sich über Angebote zu informieren.

Anmeldung für Sprechstunde ist erforderlich

Welche Leistungen der Pflegeversicherung können in Anspruch genommen werden? Wie kann eine Entlastung pflegender Angehöriger gelingen? Welche Angebote gibt es vor Ort? Auf diese und andere Fragen hat die Expertin Antworten parat. Im Bedarfsfall erhalten Ratsuchende auch Unterstützung bei der Antragstellung. Die Beratung erfolgt neutral und kostenfrei.

Aufgrund der Corona-Pandemie ist jedoch eine Anmeldung für die Sprechstunde in Isernhagen zwingend erforderlich. Diese ist unter Telefon (0511) 70020116 möglich. Unter dieser Nummer ist der Senioren- und Pflegestützpunkt auch außerhalb der Sprechstunde zu erreichen.

Von Carina Bahl