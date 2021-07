Isernhagen F.B

Die Sommerferien stehen kurz bevor und damit auch der Auftakt des Kultursommers 2021 im KulturKaffee Rautenkranz: Am Donnerstag, 22. Juli, ist dort ab 20 Uhr Philippe Huguet auf der Bühne an der Hauptstraße 68 in Isernhagen F.B. zu Gast.

Französische Chansons mit kleinen Geschichten

Huguet ist deutschlandweit als Chansonsänger bekannt und präsentiert im KulturKaffee sein neues Programm, bei dem er sich erneut selbst an der Gitarre begleitet. Unter dem Titel „Blue-Blanc-Blues“ bietet Huguet einen französischen Chansonabend mit bekannten Titeln und einem Hauch von Jazz. Ob Trénet, Aznavour, Nougaro, Brassens, Gainsbourg oder Piaf: Die großen französischen Chansoniers werden an diesem Abend geehrt. Wer kein Französisch spricht, kann dem Konzert dennoch folgen. Denn Huguet führt wie gewohnt mit Humor, Anekdoten und kleinen Geschichten durch sein Programm.

Philippe Huguet ließ sich einst zum Grundschullehrer ausbilden, bevor er Gesangs- und Schaulspielunterricht nahm. An der Musikhochschule Mannheim erhielt der gebürtige Franzose sein Diplom zum Opernsänger. Als Schauspieler, Regisseur, Autor und Komponist war Huguet schon unterwegs, seine Solo- und Duo-Programme entwickelt er seit einigen Jahren – und bringt sie nun erneut nach Isernhagen.

Karten kosten im Vorverkauf 20 Euro

Karten für das Konzert im KulturKaffee kosten 20 Euro. Einlass ist ab 19 Uhr mit der Möglichkeit, sich kulinarisch auf den Abend einzustimmen. Voranmeldungen sind möglich unter Telefon (05139) 9 78 90 50 oder (0172) 434 10 92 sowie per E-Mail an info@rautenkranz-kultur.de.

Von Carina Bahl