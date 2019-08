Isernhagen N.B

Letzte Chance für alle, die das plattdeutsche Theaterstück „Groote Wäsche“ bisher nicht sehen konnten: Am Sonntag, 1. September, ab 15.30 Uhr, ist das bereits zweimal vor vollem Haus aufgeführte Stück noch einmal auf dem Wöhler-Dusche-Hof, Am Ortfelde 40 in N.B., zu erleben. Passend zum aktuellen Ausstellungsthema „ Hygiene und Gesundheit auf dem Land zwischen 1850 und 1950“ des Vereins Nordhannoversches Bauernhausmuseum dreht sich die Handlung um den anstrengenden Waschtag auf einem Bauernhof. Damit auch alle Zuschauer bestens im Bilde sind, erfolgt die Einführung auf Hochdeutsch.

Waschtag auf dem Bauernhof

Als mache so ein Waschtag nicht allein genügend Arbeit, müssen die Bäuerin Durtschen und Tante Adele auch noch mit einem weiteren Problem fertig werden: Das Wasser im eigenen Brunnen ist verdorben. Nun heißt es, das kühle Nass für das Vieh, zum Kochen und zum Baden mühsam von Nachbarshof heranzuschleppen. 50 Eimer voll werden täglich benötigt, dazu kommen nun weitere 20 für die „Groote Wäsche“. Gut, dass es die Nachbarinnen Minna und Erna sowie Waschfrau Emma gibt. Denn Schwiegertochter Luzie ist sich zu gut für diesen Aufwand – oder auch schlichtweg zu faul. Für weitere Aufregung sorgen der Hausierer Adalbert, der Frisör sowie zwei vornehme Damen aus der Stadt.

Der Eintritt zum Theaterstück ist wie immer frei, der Verein bittet aber um Spenden. Es lohnt sich, früher da zu sein: Von 11 bis 17 Uhr sind noch bis Oktober an jedem Sonntag die Dauer- und die Sonderausstellung geöffnet. Wer mag, kann bei Kaffee und Kuchen im Garten das idyllische Bauernhaus-Ensemble genießen. Im Internet ist der Verein auf www.­bauernhausmuseum-isernhagen.de zu finden.

Von Sandra Köhler