Auch für die Adventszeit hat Sandy Jäger sich etwas einfallen lassen: Sie verteilt Adventskalender an Familien. Dafür haben 72 Familien jeweils ein Gedicht, eine Bastelidee oder ein kleines Spiel in 24 Tüten eingepackt. Jäger gestaltet daraus drei verschiedene Adventskalender. „Somit hat jede Familie 23 neue Anregungen für den Tag und ihre eigene Idee“, sagt Jäger. Zudem verlost sie zwei Kalender an Familien, deren Bastelleidenschaft nicht so ausgeprägt ist. Diese können sich per E-Mail an kontakt@coole-kinderevents.de melden.