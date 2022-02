Altwarmbüchen

Die Gemeinde soll alle Krippen und Kitas mit CO2-Ampeln ausstatten – das fordert die Gruppe aus Grünen und Die Partei. Anschließend sollen auch Horte, Freizeit- und Jugendeinrichtungen die Geräte erhalten. Sie messen die CO2-Konzentration in der Luft und können so Aufschluss über die Luftqualität geben. Sollte ein gewisser Grenzwert überschritten sein, gibt die Ampel ein Signal von sich.

Der Antrag soll in der Sitzung des Ausschusses für Soziales, Familie, Jugend und Senioren am Mittwoch, 9. Februar, ab 18 Uhr diskutiert werden. Zudem will die Gruppe prüfen lassen, inwiefern es möglich ist, in Schulen und Kitas sogenannte PCR-Pooltestungen vorzunehmen. Aktuell müssen sich Kinder in Kitas dreimal wöchentlich mit einem Schnelltest auf Corona testen.

Einwohnerinnen und Einwohner haben die Möglichkeit, die Veranstaltung online zu verfolgen, wenn sie vorab eine E-Mail an info@isernhagen.de schicken, um sich ihre Zugangsdaten zu holen.

Von Alina Stillahn