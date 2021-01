Isernhagen

„Heute sind Sie live dabei, wenn Isernhagen Geschichte schreibt“, sagt Claudia Halfen, zuständig für die Ratsgeschäfte bei der Gemeindeverwaltung. Diese Bedeutung misst sie einer echten Premiere bei: An diesem Abend gibt es die erste politische Onlinesitzung in Isernhagen. Zumindest fast. Denn wer als Bürger die Beschlüsse verfolgen will, muss noch ganz physisch ins Rathaus kommen. Bis eine technische Lösung gefunden ist, sind die Einwohner somit zu einer Art politischem Kinoabend mit Leinwand eingeladen – bei einer Handvoll Leute im großen Saal mit Lüftungsanlage ist das infektionstechnisch vertretbar, heißt es.

Ein Hauch von Kino hat der Ratssaal an diesem Abend tatsächlich: Statt vieler Tische mit Namenskärtchen der Politiker und Stuhlreihen für die Bürger im hinteren Teil stehen Einzelstühle quer durch den Raum verteilt. Auf Abstand, allesamt nach vorn zur Leinwand ausgerichtet.

Onlinevideokonferenz: Welcher Hintergrund passt?

Um 18.25 Uhr tauchen viele kleine Videofenster auf der Leinwand auf, „Hört man mich?“-Fragen erklingen und werden nickend beantwortet – die Live-Schalte zu den Politikern des Bauausschusses steht. Wie wohl bei vielen Menschen im Corona-Homeoffice gilt es zuallererst eine Frage zu klären: Welchen Hintergrund wähle ich? Herbert Löffler ( SPD) sitzt wenige Sekunden später in einer virtuellen Winterlandschaft, Heinrich Bätke ( CDU) entscheidet sich für Strand und Palmen. Manch anderer rückt die Kamera so, dass im Hintergrund ein Bücherregal steht – das macht ja immer was her.

Die Bürger können sich noch nicht einwählen – sie sitzen in Isernhagen auf Abstand und mit Maske im Ratssaal verteilt. Quelle: Carina Bahl

Ohne Störungen und Rauschen: Technik funktioniert

Die Einzige, die nicht von zu Hause aus funkt, ist Bauamtsleiterin Heike Uphoff. Sie sitzt im Besprechungszimmer neben dem Ratssaal – falls der IT-Experte doch helfen muss. Eine weise Entscheidung, wie sich noch zeigen wird. Und doch: Das neue System funktioniert. Mikrofonrauschen, Störgeräusche und Probleme mit der Internetleitung bleiben aus.

Die Bürger halten sich mit Alltagsmaske und Abstand an die Regeln. Das Verbot, lautstark Stühle zu rücken, findet ebenfalls Gehör. Für die Einwohnerfragestunde geht es an das Rednerpult, an dem sonst der Bürgermeister den Haushalt einbringt. Auf das Pult hat die Gemeinde Mikro und Kamera gerichtet – und schon ist der Bürger Teil der Videokonferenz.

Gerade einmal 90 Minuten braucht der Ausschuss, um sämtliche Bauvoranfragen – selbst komplexere wie einen größeren Hühnerstall für Kirchhorst – abzuarbeiten. Der Spaß an der neuen Technik ist offensichtlich. Das merkt man vor allem bei den Abstimmungen: Eigentlich hat die Gemeinde ausgedruckte Ja-/Nein-/Enthaltung-Pappkarten für alle vorbereitet. Doch nach wenigen Minuten hüpfen auch klatschende Hände und Daumen-hoch-Smileys über die Bildschirme. Und immer wieder heißt es: „Herr Krüger, alles paletti?“ Die Bauamtsleiterin spricht damit den Einzigen in der Runde an, der ohne Video zugeschaltet ist: den Protokollanten. Aber auch das funktioniert – als Bestätigung für die Aufnahme ins Protokoll tanzt der nächste Daumen über die Leinwand.

Smiley, Pappkarte oder Hand: Die Onlineabstimmung im Bauausschuss ist anders als sonst, aber funktioniert. Quelle: Carina Bahl

Weniger Diskussionen rund um die Beschlüsse

Die Bilanz fällt positiv aus. Die Bürger konnten gut folgen, sagen sie. Die Politiker haben schnell und sachlich beraten – Grundsatzdiskussionen blieben meist aus. Das lag aber wohl auch daran, dass zwar alle Ratspolitiker ein iPad haben, aber auf diesem kleinen Bildschirm nicht alle zwölf Teilnehmer gleichzeitig angezeigt werden konnten. Die winkende Hand, die einen Redewunsch signalisieren sollte, winkte so am Ausschussvorsitzenden manchmal einfach vorbei – weil er andere Politiker auf dem Schirm hatte. Für die erste Onlineratssitzung mit mehr als 30 Teilnehmern und erst recht, wenn auch Bürger sich noch irgendwann einwählen sollen, braucht es wohl noch Übung.

Aber der erste Schritt zur coronakonformen Politik ist in Isernhagen gemacht. Und so endete der politische Kinoabend auch lehrreich für die Bauamtsleiterin. „Ich brauche Hilfe von der EDV“, rief sie am Ende des öffentlichen Sitzungsteils in die Kamera. Sollte das Onlinekonzept etwa doch auf den letzten Metern noch scheitern? Nein. Nur ihr Laptopakku war leer und kein Ladekabel in Sicht. Auch das wird beim zweiten Mal wohl besser.

Von Carina Bahl