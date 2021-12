Isernhagen

„Die Zeiten, in denen man ein Dienstfahrzeug als Give-away oder Statussymbol dem Bürgermeister zur Verfügung gestellt hat, sollten doch angesichts der Haushaltsanlage in Isernhagen vorbei sein“, sagte Herbert Löffler (SPD) im jüngsten Finanzausschuss. Dieser hatte darüber zu beraten, welche Art von Fahrzeug der neue Bürgermeister Tim Mithöfer (CDU) erhalten solle – und die Politiker nutzten diese Gelegenheit in öffentlicher Sitzung ausgiebig.

SPD: Geht es nicht eine Nummer kleiner?

Aus Sicht der SPD wäre es ein richtiges und wichtiges Zeichen des neuen Bürgermeisters gewesen, „sich für eine Nummer kleiner zu entscheiden“, sagte Löffler. Einen Wagen der oberen Mittelklasse bräuchte der Bürgermeister einer so kleinen Kommune nicht. Auch die 20.000 Kilometer, die dem Bürgermeister als jährliche Laufleistung seines neuen Dienstwagens zugestanden würden, wären deutlich zu hoch gegriffen. „Ich kann mir nicht vorstellen, wie man auf so viele Kilometer kommen soll.“ Erst recht nicht, weil Mithöfer ja auch in Isernhagen wohne.

Tatsächlich sieht der Vorschlag aus dem Rathaus Folgendes vor: Da die Raten niedriger sind, als es das Budget für das Bürgermeisterauto hergeben würde, übernimmt die Gemeinde für ein Jahr den Leasingvertrag von Mithöfers bisherigem Privatwagen – einem Volvo XC 90 T8 AWD Recharge. Ab Dezember 2022 soll er dann ein neues Dienstfahrzeug erhalten – der Mittel- oder mittleren Oberklasse. „Letztes nur als Plan B, wenn die Leasingbedingungen günstiger sind“, erläuterte Mithöfer – und fand Rückendeckung bei Kämmerer Michael Frerking, der bestätigte, dass teurere Fahrzeuge im Leasing oft günstiger zu bekommen seien als Allerweltsautos.

Grüne: Elektro- oder Hybridauto muss es sein

Die Grünen wiederum legten Wert darauf, dass im Beschluss ausdrücklich festgehalten werde, dass der Bürgermeister ein Elektro- oder mindestens ein Hybridauto fahren werde. Eben das war auch schon im Vorschlag der Verwaltung zumindest mit aufgeführt. „Ich nehme gern einen Stromer“, betonte Mithöfer. Aber man müsse auch wirtschaftlich denken – falls ein Hybridfahrzeug letztlich günstiger zu bekommen sei. „Ein Verbrenner wird es jedenfalls nicht“, stellt er klar.

Auch zu den 20.000 Kilometern pro Jahr bezog Mithöfer öffentlich Stellung. „Ich weiß ehrlich nicht, welche Fahrten auf mich zukommen werden. Ich habe diesen Job noch nicht gemacht“, sagte er. Es seien schon weniger Kilometer als seinen Amtsvorgängern berechnet worden, da es immer mehr Videokonferenzen in Corona-Zeiten gebe. Aber es werde definitiv Fahrten geben, die ihn auch mal an den Rand Niedersachsens führen werden, beispielsweise für Tagungen des Niedersächsischen Städte- und Gemeindebundes. „Es geht mir nicht um Bereicherung bei dem Thema“, betonte der neue Bürgermeister.

CDU: „Das ist nichts Ungewöhnliches“

„Ich kann mir gut vorstellen, dass ein Bürgermeister ein Dienstauto braucht“, sagte Jessica Rothhardt (Grüne). „Wir alle wissen, wie schlecht die ÖPNV-Anbindung in Isernhagen ist.“ Allein vom Rathaus zu einem Termin in F.B. zu kommen, könnte für den Bürgermeister zeitlich schon schwierig werden.

Und so wurde der Dienstwagen schließlich mehrheitlich beschlossen. Nicht weniger stand die CDU hinter ihrem Bürgermeister. „Das ist nichts Ungewöhnliches, sondern absolut üblich“, sagte Philipp Schütz (CDU). Amtsvorgänger Arpad Bogya habe schließlich auch einen Dienstwagen gehabt. Dessen Audi A6 Avant Sport 50 TDI quattro ist übrigens bereits zurück beim Händler, wie der Kämmerer mitteilte.

Von Carina Bahl