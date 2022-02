Neuwarmbüchen

Der Bebauungsplan der Gartenstadt Lohne steht inzwischen seit zehn Jahren zur Diskussion: Bereits bei einem Demografieworkshop 2012 kam die Forderung auf, die strengen Regeln für die Gebäude in der Einfamilienhaussiedlung, die zu Neuwarmbüchen gehört, zu lockern. 2014 stellte der Ortsrat einen entsprechenden Antrag, nach einer Onlinepetition und Unterschriftensammlung 2018 stimmte schließlich auch der Bauausschuss zu, Änderungsmöglichkeiten zu prüfen. Und jetzt kommt tatsächlich Bewegung in die Sache: Der Ortsrat Neuwarmbüchen wie auch der Bauausschuss stimmten am Mittwochabend einhellig für den Vorschlag der Gemeindeverwaltung, die örtliche Bauvorschrift für die Gartenstadt zu ändern. Der Rat soll den Aufstellungsbeschluss in seiner Sitzung am nächsten Montag, 28. Februar, fassen.

Bisher gab es wenig Erweiterungsmöglichkeiten bei den Häusern

38,1 Hektar umfasst die Gartenstadt Lohne, die in den Siebzigerjahren quasi in einem Schwung entwickelt und gebaut wurde. Im äußeren Bereich der Siedlung dominieren freistehende Häuser, im inneren Bereich Doppel-, Reihen- und Kettenhäuser. Galt die Siedlung zwischen Neuwarmbüchen und Kirchhorst 2012 noch als überaltert, so hat sich in den vergangenen Jahren ein Generationenwechsel abgezeichnet – immer mehr junge Familien entdeckten die Häuser für sich. Das Problem: Die baurechtlichen Möglichkeiten, um die Wohnfläche in den Häusern zu vergrößern, waren gering. Zu strikt sind die Vorschriften, die in der örtlichen Bauvorschrift zu Dachneigungen und Gebäudehöhen vorgegeben sind. Das soll sich nun ändern.

Dachgeschosse sollen künftig zum Wohnen genutzt werden dürfen

Den Bebauungsplan selbst möchte die Gemeinde nicht ändern. Es sollen keine zusätzlichen Wohneinheiten auf den Grundstücken entstehen. Denn das könnte aufgrund der dann wachsenden Einwohnerzahl auch Anpassungen bei der sozialen (Kita-Plätze und Co.) oder technischen Infrastruktur (Kanalisation, Parkplätze, etc.) nach sich ziehen. Die Baugrenzen sollen daher beibehalten werden. Stattdessen sieht der Vorschlag aus dem Rathaus nun vor, nur die örtliche Bauvorschrift und die Baunutzungsverordnung anzupassen, um „moderate Erweiterungsmöglichkeiten“ zu ermöglichen. Das heißt: Die Gebäude sollen besser ausgenutzt werden können – etwa durch den Ausbau des Dachgeschosses und steilere Dachneigungen.

Ortsrat: Zaunhöhen und Schottergartenverbot bedenken

Von der Politik gab es am Mittwochabend einstimmige Unterstützung für den Vorstoß. Der Ortsrat Neuwarmbüchen regte zudem an, in der geänderten örtlichen Bauvorschrift das Verbot von Schottergärten ausdrücklich mit aufzunehmen und auch über die zulässige Höhe und Gestaltung der Zäune zu beraten. Schon jetzt seien einige Zäune um die 1,60 Meter hoch, sagte Ortsbürgermeisterin Vanessa Schenke (CDU). Das finde sie angesichts des Interesses der Anwohnerinnen und Anwohner zur Sicherung ihrer Grundstücke auch legitim.

Schottergärten sind laut der niedersächsischen Landesbauordnung zwar bereits längst verboten. Doch die Politikerinnen und Politiker sprachen sich für eine Aufnahme des Verbots in die Ortsvorschrift auf. Der Grund: Nicht bei jedem sei diese Regelung angekommen. Das stieß auch bei der Verwaltung auf offene Ohren. „Wir können gar nicht oft genug mit diesem Fähnchen schwenken“, sagte Annika Richter vom Bau- und Planungsamt der Gemeinde. Details, was sich in der Bauvorschrift alles ändern soll, werden die Politikerinnen und Politiker dann in den nächsten Beratungsrunden festlegen.

Von Carina Bahl und Alina Stillahn