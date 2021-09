Isernhagen

240 Ehrenamtliche zu finden, die pro Wahltag als Helfer in den Wahllokalen dabei sind – das bedeutet für die Gemeinde Isernhagen jedes Mal einen Kraftakt. Auch für die Bundestagswahl am Sonntag, 26. September, werden noch händeringend Freiwillige gesucht.

Wie man die gewinnen kann, hat der Verein Politik zum Anfassen am Wochenende gezeigt: Im Rahmen des mit der Gemeinden geschlossenen Kooperationsvertrages „Demokratie Leben!“, für den es jede Menge Fördermittel vom Bund gibt, hat der Verein Erstwählerinnen und Erstwähler zu Erstwahlhelfenden ausgebildet – ihr erster Einsatz soll bei der Bundestagswahl sein.

Wie beeinflusst der Bundestag das eigene Leben?

Die 18-jährige Katharina Ramming aus der Gartenstadt Lohne, die 19-jährige Maxime Döhring aus Kirchhorst sowie die 19-jährige Lulaf Barakat aus Altwarmbüchen haben aus eigener Überzeugung an diesem Wochenende am Workshop in Altwarmbüchen teilgenommen. Im zweitägigen Seminar sprachen sie darüber, wie wichtig es für die Demokratie ist zu wählen. Ein Thema war, wie Entscheidungen des Bundestages das alltägliche Leben beeinflussten – von Bildung über Klimawandel bis hin zur Ernährung. Sie sprachen auch über Onlinewahlen in Estland, die möglicherweise manipuliert werden könnten. Da sei das Wahlsystem in Deutschland sicherer, sind sich alle einig gewesen.

Projektleiterin Paula Wagener (von links), Jana Schumann und Michael Reineke, beide am Projekt beteiligt, bilden Lulaf Barakat, Maxime Döhring und Katharina Ramming zu Wahlhelferinnen für die Bundestagswahl aus. Quelle: Katerina Jarolim-Vormeier

Projekt erklärt den Ablauf und Sonderfälle im Wahllokal

Wie muss ein Wahlhelfer auftreten, stand als nächste Frage auf dem Tableau der Ausbildung. „Die Person sollte Neutralität beweisen, offen sein, hilfsbereit und freundlich“, wusste Lulaf Barakat. Die drei Gymnasiastinnen haben zusammen mit ihren drei Ausbildern, Projektleiterin Paula Wagener, Jana Schumann, die bei dem Projekt ihren Bundesfreiwilligendienst absolviert, und Mitarbeiter Michael Reineke einen Probelauf im eigens dafür aufgebauten Wahllokal absolviert. „In einem Rollenspiel bringen wir den jungen Frauen Sonderfälle bei“, erzählte die Projektleiterin. Dabei ging es zum Beispiel um Sehbehinderte, die ihren Stimmzettel nur in Begleitung einer anderen Person ausfüllen könnten. Sonst gilt: Jede Person betrete stets allein die Wahlkabine.

Fridays für Future mobilisierte viele Jugendliche

Die 19-jährige Maxime Döhring sagte aus Überzeugung: „Gerade wir sollten wählen, und je mehr in unserer Altersgruppe, desto besser.“ Die Jugendlichen würden sich heute durchaus für Politik und Parteien interessieren. Friday for Future habe viele Mitschüler wach werden lassen und mobilisiert, sagte die 19-Jährige.

Sicher sind die drei Isernhagenerinnen nach zwei Tagen auch in Sachen Wahlvorstand und Auszählung der Stimmen, kennen den Unterschied von Erst- und Zweitstimme. Vier Wochenenden hat das Projekt gedauert. Insgesamt 25 Erstwählerinnen und Erstwähler aus der gesamten Region Hannover hätten daran teilgenommen, sagte die Projektleiterin und hofft, dass die Teilnehmerinnen und Teilnehmer als Multiplikatoren die Nachricht über das Projekt unter Freunden weitertragen. Die Gemeinde Isernhagen würde es sicherlich freuen.

Wer die Gemeinde bei der Bundestagswahl am Sonntag, 26. September, als Wahlhelferin oder Wahlhelfer unterstützen möchte, sollte sich im Rathaus unter Telefon (0511) 6153-3210 /-3214 /-3201 oder per E-Mail an wahlen@isernhagen.de melden. Es gibt auch eine Aufwandsentschädigung für den Einsatz.

Von Katerina Jarolim-Vormeier